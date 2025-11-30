El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha emitido un aviso urgente a los ciudadanos de Estados Unidos, señalando que una parte significativa de cajeros automáticos en todo país quedarían fuera de servicio de manera temporal, lo que ocasionaría que miles de usuarios se vean afectados en caso necesiten dinero en efectivo. ¿Cuál es la razón de la medida.

También conocidos como ATM’s, es uno de los servicios bancarios más usados por los estadounidenses para que realicen sus operaciones financieras básicas. Según el portal Wise, existen más de 400 mil cajeros automáticos en Estados Unidos.

Su facilidad de uso y rápida disponibilidad que ofrece los posicionan como una herramienta esencial para gestionar finanzas personales. Sin embargo, en este último tramo del año no podrían acceder a ellos con frecuencia.

Hay más de 400 mil cajeros automáticos en Estados Unidos.

Por qué dejarían de funcionar los cajeros automáticos en EE.UU. de manera temporal

Las autoridades competentes emitieron esta alerta debido a las condiciones climáticas que se está presentando en distintas localidades de Estados Unidos. Actualmente, una tormenta invernal este afectando a ciudades con distintos fenómenos meteorológicos, tales como lluvias intensas, nevadas, vientos helados y más.

Esto provocaría que existan ‘apagones’ en algunos cajeros automáticos y eso conllevaría que su funcionamiento habitual quede afectado. Como sabrás, estos equipos necesitan conectividad continua de red eléctrica.

Por esta razón, el DHS recomienda a sus ciudadanos que tomen sus precauciones al respecto para evitar cualquier tipo de inconveniente durante estos días. Es más, aconsejó que realicen ciertos trámites mediante su banca móvil o aplicaciones bancarias.

Las condiciones climáticas actuales en EE.UU. ocasionarían que los cajeros automáticos dejen de funcionar.

Qué estados de EE.UU. están bajo alerta de tormenta invernal

Te comentaré que una extensa tormenta invernal ha cubierto de nieve un corredor de más de 1,200 millas, desde las montañas Rocosas hasta el Medio Oeste. Las condiciones climáticas asociadas a este evento han provocado carreteras resbalosas, visibilidad reducida y retrasos aéreos.

Entre los estados que se posiblemente se verán afectados por la tormenta invernal son Denver, Colorado, Wyoming, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Kansas, Iowa, Missouri, Minnesota, Wisconsin, Illinois y Michigan.

