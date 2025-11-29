Una tormenta invernal se hará presente en distintos puntos de Estados Unidos durante este fin de semana, trayendo consigo mismo temperaturas gélidas y nevadas. Este pronóstico ha permitido que las autoridades consideren que existirá un escenario complejo para los viajeros.

Qué se entiende por Tormenta invernal

Se trata de un evento meteorológico severo que se caracteriza por la presencia de varios fenómenos, tales como nieve intensa, lluvia helada, hielo acumulado, vientos fuertes y temperaturas extremadamente bajas. El tiempo de duración puede variar, ya que puede se por horas o hasta varios días, lo que ocasiona interrupciones en servicios esenciales.

La nieve extrema es uno de los fenómenos que se incluye en la tormenta invernal. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Las zonas de EE.UU. que están en riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé una franja de nieve de unos 1,200 kilómetros desde las Montañas Rocosas hasta el Medio Oeste. Este fenómeno meteorológico será el causante de que existan demoras en las rutas y aeropuertos del corredor central.

Los expertos también enfatizaron que este sábado se registrarán fuertes nevadas en Des Moines, Chicago y Milwaukee. Es más, se espera hielo en zonas cercanas a los Grandes Lagos.

En la zona sur, aparecerían fuertes tormentas con lluvias intensas desde Texas y Oklahoma hasta el valle de Mississippi. También se podría presenciar tornados e interrupciones en aeropuertos, tales como Dallas-Fort Worth y Houston.

En la zona sur de Estados Unidos, se esperan fuertes lluvias durante este fin de semana. (Crédito: Freepik / IA)

Ante estos posibles riesgos, los organismos de emergencia han lanzado una serie de recomendaciones para evitar los estragos del frío extremos que son los siguientes:

Revisar la calefacción y sellar filtraciones.

Comprobar detectores de humo y monóxido.

Contar con linternas y baterías.

Guardar agua, alimentos y medicamentos para 7 a 10 días.

Verificar sopladores de nieve y herramientas de emergencia.

En qué lugares de EE.UU. se registra mayor cantidad de nieve

Según CNN, el estado de Washington, situado al noreste de Estados Unidos, alberga los dos sitios con gran presencia de nieve: el monte Rainier y el monte Baker. El podio lo completa el pueblo de Alta (Utah), la ciudad de Valdez (Alaska) y el monte Washington (Nueva Hampshire).

