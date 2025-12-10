Tras dos años de operaciones, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) decidió dar de baja a la plataforma Direct File, que ayudaba a los contribuyentes a presentar gratuitamente sus declaraciones. La decisión se basó principalmente por la baja participación, alto costo por declaración y porque la administración Trump consideró que lo mejor era volver a depender de más programas existentes y del sector privado para el “free file”. Ahora que fue eliminada, ¿cómo presentar impuestos sin costo en Estados Unidos? A continuación, absolvemos esta duda.

La Direct File era una plataforma gratuita que ayudaba a los contribuyentes a presentar sus declaraciones. Se cerró porque no fue utilizada masivamente, ya que solamente recurrieron a ella unas 296,000 personas en 2025, representando menos del 0.5% del promedio total de 146 millones de declaraciones, a pesar de que este programa se había ampliado a 25 estados. Asimismo, por su alto precio, pues el Departamento del Tesoro estimó el costo en 41 millones de dólares para el año fiscal 2024, lo que equivalía a US$138 por declaración aceptada, cifra calificada como demasiado alta.

¿QUÉ PROPONE EL IRS TRAS LA ELIMINACIÓN DEL DIRECT FILE?

La administración del presidente Donald Trump, el Departamento del Tesoro y la dirección del IRS catalogaron Direct File como un programa “fallido”, por lo que decidieron cerrarlo para la temporada de presentación de impuestos 2026, al considerar que “hay mejores alternativas” y que el sector privado puede ayudar a los contribuyentes presentar sus declaraciones.

Al respecto, el IRS señaló que concentrará sus esfuerzos en actualizar y ampliar Free File (el sistema de software gratuito ofrecido por empresas privadas bajo convenio) en lugar de mantener una herramienta pública propia como Direct File.

ENTONCES, ¿CÓMO PRESENTAR IMPUESTOS SIN COSTO?

Hay varias opciones para presentar declaraciones gratuitas. Dependerá de ti cuál elijas:

ARCHIVO GRATUITO DEL IRS (FREE FILE)

Free File es un programa del Servicio de Impuestos Internos diseñado para ayudar a las personas a realizar y presentar la declaración de impuestos federales en línea de forma gratuita. Está pensado para contribuyentes con un ingreso bruto ajustado (AGI) de US$84,000 o menos. Se accede siempre desde la página del IRS.

Su principal ventaja es que permite preparar la declaración federal con un software guiado similar al de empresas comerciales, pero sin pagar por la declaración federal si cumple con los requisitos de ingreso. Incluye presentación electrónica (e-file) y depósito directo del reembolso sin costo, y en algunos casos también preparación gratuita de la declaración estatal.

FORMULARIOS RELLENABLES GRATUITOS FREE FILES

“Formularios rellenables gratuitos Free File” se refiere a la opción de Formularios rellenables Free File del IRS. Se trata de una herramienta en línea gratuita donde uno mismo completa los formularios de la declaración federal (parecidos a los formularios en papel, pero en versión electrónica).

Vale precisar que son versiones electrónicas de los formularios del IRS (por ejemplo, el 1040) que se pueden rellenar y enviar en línea sin costo de presentación federal, pero debes tener en cuenta que no son software guiados; es decir, no hacen las cuentas por ti ni te dan muchas indicaciones, ya que están pensados ​​para personas que ya saben preparar su declaración usando las instrucciones del IRS.

ASISTENCIA VOLUNTARIA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS (VITA)

El programa de Asistencia Voluntaria para la Declaración de Impuestos (VITA) es un servicio del IRS que ofrece preparación de declaraciones de impuestos federales gratuita para ciertos contribuyentes, pues está pensado para personas con ingresos bajos o moderados (US$67,000 al año o menos), personas con discapacidades y contribuyentes con dominio limitado del inglés, siempre que su situación fiscal esté dentro del alcance del programa.

Los voluntarios certificados por el IRS preparan gratuitamente las declaraciones de impuestos básicos y las presentan electrónicamente (e-file) para quienes califican. Para acceder a este servicio durante la temporada de impuestos, el IRS publica un buscador de sitios VITA para encontrar el centro más cercano introduciendo el código postal o ciudad. Vale precisar que varios centros requieren cita previa, documentos (identificación con foto y tarjetas de Seguro Social de todos los incluidos en la declaración) y piden llevar algunos formularios (W‑2, 1099).

