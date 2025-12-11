Cuando se acerca la temporada de impuestos en Estados Unidos va comenzando un pequeño dolor de cabeza, ¿verdad? Y es que todos van un poco contra el reloj y no porque el proceso sea imposible, sino porque suele encontrar a la gran mayoría sin la preparación adecuada. Y lo entiendo porque, entre el trabajo, la familia y el día a día, ordenar papeles no es precisamente la actividad más atractiva y cuando hay tiempo el descanso y la diversión siempre prima. Lo que sí te puedo asegurar es que si vas temprano te ahorrarás un gran estrés.

Por eso, aunque el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no abrirá oficialmente la temporada de impuestos de 2026 hasta mediados de enero —como lo hace habitualmente—, conviene ir reuniendo desde ahora todos los documentos necesarios para declarar los ingresos del año fiscal 2025. Incluso organizaciones como Experian, la conocida firma de calificación crediticia, insisten en que preparar estos documentos con anticipación hace que todo fluya mejor. Y, seguramente, si es que ya lo has hecho antes, les darás la razón a los expertos

El IRS es la entidad encargada de recaudar los impuestos en Estados Unidos (Foto: AFP)

DOCUMENTOS BÁSICOS QUE DEBERÍAS TENER A LA MANO

Hay ciertos formularios que prácticamente todos necesitan para iniciar todos los trámites. El IRS ha dejado claro que el Formulario W-2 es el punto de partida para quienes trabajan como empleados. Y si tuviste ganancias por actividades como sorteos, apuestas o loterías, también tendrás que reunir tu Formulario W-2G.

COMPROBANTES DE INGRESOS ADICIONALES

Si tus ingresos no vienen solo de un empleo tradicional, aquí empieza la parte importante. Dependiendo de tu situación, que puede ser muy variada, es posible que debas reunir varios formularios 1099, así que hazlo con tiempo para que no empieces a preocuparte cuando las fechas límite se acerquen. Te dejo una lista para que puedas identificar cuál se aplica a ti:

Formulario 1099-K: si recibiste pagos mediante plataformas digitales o mercados en línea.

Formulario 1099-G: si obtuviste beneficios gubernamentales como compensación por desempleo.

Formulario 1099-INT: para declarar los intereses generados en bancos o entidades financieras.

Formulario 1099-DIV: si recibiste dividendos o distribuciones de inversiones.

Formulario 1099-NEC: para ingresos como trabajador independiente o en la economía informal.

Formulario 1099-R: si recibiste distribuciones de planes de jubilación, pensiones o anualidades.

Formulario 1099-MISC: para otros ingresos variados que no encajan en las categorías anteriores.

Formulario SSA-1099: si recibiste beneficios del Seguro Social.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON TU SEGURO MÉDICO

Si obtuviste tu cobertura de salud a través del Mercado de Seguros Médicos, necesitarás el Formulario 1095-A. Este documento es vital para conciliar cualquier crédito fiscal por primas que hayas recibido de manera anticipada a lo largo del último año.

PAPELES SOBRE DEDUCCIONES, CRÉDITOS Y ACTIVIDADES PARALELAS

Si tuviste gastos que podrían calificar como deducciones o créditos —por ejemplo, educación, mejoras energéticas o gastos médicos significativos—, es buen momento para ubicarlos y tenerlos en un solo lugar. Lo mismo aplica si tuviste un side job, ya sea freelance, venta de productos o servicios por tu cuenta. Y es que en Estados Unidos es imprescindible ordenar todos los papeles importantes.

JUBILACIÓN, INVERSIONES Y FIDEICOMISOS

De acuerdo con recomendaciones de firmas especializadas como H&R Block, también deberías reunir cualquier documento vinculado con aportes de retiro, ingresos por alquiler, ganancias o pérdidas de inversiones, movimientos de cuentas de ahorro y documentos relacionados con fideicomisos. Suelen ser los papeles que más se extravían, así que vale la pena buscarlos con anticipación para que te evites sorpresas.

REGISTROS MENOS COMUNES, PERO IGUAL IMPORTANTES

A veces hay situaciones especiales —como haber servido como jurado— que requieren comprobantes adicionales. Puede que no todos los necesiten, pero si te toca, mejor que lo tengas listo antes de enero para que sepas todo lo que necesitas.

¿CUÁNDO PODRÁS PRESENTAR TUS IMPUESTOS?

Aunque todavía falta el anuncio oficial, todo indica que la temporada seguirá el patrón de años anteriores. Para que te hagas una idea:

En 2024, la temporada comenzó el 29 de enero.

En 2025, el IRS abrió la presentación el 27 de enero.

Si la costumbre se mantiene, es muy probable que puedas presentar tu declaración del año fiscal 2025 hacia finales de enero de 2026. Eso sí, esta información no es confirmada, así que lo mejor será esperar la información oficial por parte del IRS.

El IRS procesa más de 271 millones de declaraciones de impuestos cada año (Foto: Jim Watson / AFP)

