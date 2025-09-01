En Florida, donde las bodas al aire libre y en escenarios de ensueño se han convertido en aspiración para parejas de todo EE.UU., una ubicación destaca en 2025 como la elección predilecta para enlaces inolvidables. Descubre cuál es.

El reconocimiento al mejor lugar para casarse no solo se basa en belleza o paisajes románticos, sino en el compromiso con la comunidad, la innovación sostenible y la experiencia personal que ofrece a quienes buscan algo más que una simple ceremonia.

¿CUÁL ES EL MEJOR LUGAR PARA CASARSE EN FLORIDA?

Bonita Ranch, en el condado de Brevard, ha sido nombrado el mejor lugar para casarse en Florida, gracias a su atmósfera inspirada en la Toscana, su agroturismo y el alto involucramiento familiar. Guiado por la familia Passanante, el rancho brinda no solo un espacio extraordinario, sino también valores de sostenibilidad y conexión genuina con las parejas y la comunidad local. Cada evento que se celebra allí —desde bodas hasta galas y recaudaciones— está impregnado del cariño y la visión de crear recuerdos duraderos, en armonía con la naturaleza.

Bonita Ranch fue elegido el Mejor Lugar para Bodas en Florida por su ambiente único y familiar (Foto: Bonita Ranch/Instagram)

¿POR QUÉ BONITA RANCH ES EL MEJOR LUGAR PARA CASARSE EN FLORIDA?

Bonita Ranch se distingue por su inspiración mediterránea única en el corazón de Florida, rodeada de paisajes naturales y túneles de robles centenarios que brindan un entorno íntimo y mágico para cualquier celebración. Entre sus características más valoradas están:

Decoraciones vivas con vegetación enraizada , creando un ambiente natural y sostenible desde el diseño hasta el recuerdo que los invitados llevan a casa.

, creando un ambiente natural y sostenible desde el diseño hasta el recuerdo que los invitados llevan a casa. Compromiso auténtico con proveedores locales , sin comisiones, asegurando servicios personalizados y apoyo a la economía regional.

, sin comisiones, asegurando servicios personalizados y apoyo a la economía regional. Un enfoque en celebraciones inclusivas y familiarmente dirigidas, abriendo el lugar para eventos comunitarios, galas benéficas y experiencias para fortalecer lazos sociales más allá del día de la boda.

y familiarmente dirigidas, abriendo el lugar para eventos comunitarios, galas benéficas y experiencias para fortalecer lazos sociales más allá del día de la boda. Instalaciones modernas, accesibilidad y ubicación estratégica cerca del aeropuerto internacional de Melbourne ya una hora de Orlando, lo que lo posiciona como destino ideal tanto para locales como para bodas de destino.

cerca del aeropuerto internacional de Melbourne ya una hora de Orlando, lo que lo posiciona como destino ideal tanto para locales como para bodas de destino. Reconocimientos por su sostenibilidad, legado familiar y prácticas responsables, sumando valor a cada evento y diferenciándolos en el competitivo mercado nupcial de Florida.

La decoración es uno de los puntos que convierten A Bonita Ranch en un lugar ideal (Foto: Bonita Ranch/Instagram)

¡No te pierdas los temas de interés en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp 👉 Aquí.