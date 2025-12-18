Moverse en metro y autobús es parte de la vida diaria de cientos de miles de hispanos que viven, trabajan y estudian en la ciudad de Nueva York. Desde 2026, esos viajes serán un poco más caros: la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) aprobó un nuevo aumento de tarifas y la salida definitiva de la MetroCard para dar paso al sistema de pago sin contacto OMNY. Si usas el servicio a diario, esto es lo que cambiará para tu bolsillo y cómo prepararte para el nuevo sistema.

¿DESDE CUÁNDO SUBE Y A QUIÉN AFECTA EN NYC?

El aumento comenzará a regir el 4 de enero de 2026 y aplicará a casi todo el transporte público administrado por la MTA dentro de la ciudad de Nueva York: metro, autobuses locales, autobuses exprés y otros servicios. Para la mayoría de los pasajeros que se mueven a diario por los cinco condados, el cambio más notorio será en la tarifa base, que subirá de US$2,90 a US$3,00 por viaje, el precio más alto en la historia del metro neoyorquino.

¿CUÁNTO PAGARÁS AHORA?

Viaje en metro y autobús local: pasa de US$2,90 a US$3,00 por trayecto.

Tarifa reducida para adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios de bajos ingresos: de US$1,45 a US$1,50.

Autobuses exprés que conectan barrios exteriores con Manhattan: de US$7,00 a US$7,25.

Boleto sencillo: de US$3,25 a US$3,50.

Según la MTA, estos ajustes buscan asegurar el financiamiento del sistema y seguir invirtiendo en modernización, aunque para muchas familias hispanas en Nueva York implican recalcular el presupuesto mensual en transporte.

ADIÓS A LA METROCARD: SOLO OMNY EN NUEVA YORK

La clásica MetroCard, presente en los bolsillos de los neoyorquinos desde los años 90, dejará de funcionar después del 31 de diciembre de 2025. A partir de 2026, OMNY será el único método de pago aceptado para entrar al metro y a los autobuses en la ciudad de Nueva York. Eso significa que deberás pagar con tarjeta bancaria, teléfono, reloj inteligente o una tarjeta física OMNY recargable, algo especialmente importante para quienes no tienen cuenta bancaria o prefieren usar efectivo.

¿CÓMO FUNCIONA EL TOPE SEMANAL CON OMNY?

Con OMNY se consolida el sistema de “tope semanal”: en lugar de comprar un pase ilimitado, el sistema calcula automáticamente cuánto gastas en un período de siete días. Con las nuevas tarifas, el límite queda así:

Metro y autobús local: máximo de US$35 a la semana, equivalente a 12 viajes.

Tarifa reducida: tope semanal de US$17,50 semanales.

Uso combinado con autobuses exprés: US$67 dólares en siete días.

Una vez alcanzado ese tope, los viajes adicionales dentro de esa semana no tienen costo extra, una ventaja para quienes usan el metro casi todos los días para ir y venir del trabajo en barrios como el Bronx, Queens o Brooklyn.

¿QUÉ SIGNIFICA EL AUMENTO PARA LOS HISPANOS EN NYC?

Aunque el incremento por viaje base es de 10 centavos, el impacto real depende de cuánto uses el sistema. Las personas que se mueven a diario y llegan al tope semanal notarán un aumento moderado; en cambio, los usuarios ocasionales, quienes solo toman el metro algunos días o compran boletos sencillos, pagarán más en cada trayecto. Para muchas familias hispanas en Nueva York, el 2026 llega con un transporte público más caro, totalmente digital y pensado para premiar la frecuencia de uso, mientras sigue la incógnita de si el servicio estará a la altura de lo que se paga cada día.

