La limpieza es una práctica que suele ser bien recibida por muchas personas; sin embargo, como dice el dicho “Todo en exceso es dañino”. Hay casos de individuos que tienen una obsesión por dejar reluciente cada espacio de su hogar a cada momento. Es como una costumbre que cuesta desprenderse. ¿Tú te identificas con ello? Si en un momento considerabas que se trataba de una “fortaleza” tuya, te invito a descubrir la realidad, basándome en la perspectiva psicológica .

Lo preocupante de este hábito es que, al realizarlo en breves lapsos de tiempos, no permite a la persona recuperar sus energías necesarias en caso realicen otras actividades. Ahora, también revela datos interesantes de tu personalidad. Presta atención.

Qué significa estar limpiando la casa de manera constante, según la psicología

Según las declaraciones de la psicóloga Leticia Martín Enjuto a Cuerpo Mente, aquellas personas acostumbradas a este hábito suelen sentir ansiedad cuando no lo hacen. “Cuando sentimos que hay aspectos de nuestra vida que no podemos manejar, ordenar y limpiar, nos da la ilusión de seguridad y dominio”, declaró.

Realizar este hábito de manera frecuente ocasionaría que la persona se encuentre más agotada de lo habitual. (Crédito: Imagen referencial / Freepik)

La profesional explica que eso podría generar un alivio inmediato, pero, en cuestión de minutos, esa ansiedad nuevamente aparece. También añade que estas personas suelen realizar sus actividades “a la perfección”.

Para la experta en salud mental, si el individuo nota que algún espacio de su hogar no está como lo desea, eso lo obliga a que limpie nuevamente. Eso sería un ciclo repetitivo y no permitiría que el ser humano tenga una vida tranquila.

La limpieza constante estaría relacionada al Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC). (Crédito: Imagen referencial / Freepik)

Lo anteriormente mencionado puede estar relacionado al Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Según Mayo Clinic, se trata de un patrón de pensamientos no deseados y miedos conocidos como obsesiones que obligan a la persona realizar conductas repetitivas con el propósito de aliviar el estrés.

Con lo indicado, es importante que analices si presentas estas actitudes, pues ya se trataría de un problema más profundo. En esos casos, es necesario acudir a un profesional para modificar este patrón.