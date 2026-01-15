La ciudad de Chicago se prepara para enfrentar un complejo escenario meteorológico en los días restantes de la presente semana. La persistencia de la tormenta invernal ha puesto en alerta a los residentes, quienes deberán analizar si es seguro salir de casa o si es mejor resguardarse ante las próximas condiciones climáticas. A continuación, te revelaré de manera detallada qué esperar durante este fin de semana.

Según lo señalado por Alicia Roman, meteoróloga del Equipo de Tormentas de NBC 5, un sistema de tormentas cortas se desplazarán por el área de Chicago durante los días restantes de la presente semana, trayendo consigo múltiples nevadas.

Este mal tiempo ha ocasionado que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emita alerta de posibles carreteras cubiertas de nieve. Esta condición sería suficiente para que genere un riesgo en los conductores.

Este sistema de tormentas ocasionará complicaciones en los traslados de personas y vehículos. (Crédito: Tyler LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP) / Tyler LaRiviere

Pronósticos del clima para Chicago este fin semana

Para la mañana de este jueves 15 de enero, los pronósticos del medio citado indicaron que el noreste de Illinois registró un ambiente con presencia de sol. A pesar de ello, las temperaturas alcanzaron mínimas de 20 °F.

El panorama climático cambió en horas de la tarde, ya que un sistema de nieve se mantuvo a lo largo de la jornada de hoy. Posiblemente las acumulaciones alcanzaron hasta las 2 pulgadas.

La nieve estará presente en los últimos días de la presente semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Este mal tiempo seguirá hasta la madrugada del viernes 16 de enero, según lo indicado por la meteoróloga Roman. En horas de la mañana, se registrará un ligero incremento en los termómetros, ya que los valores alcanzarán los 30 °F.

Si consideras que el ambiente gélido y las nevadas desaparecerán, te comentaré que la tendencia se mantendrá hasta el domingo 18 de enero. Los valores térmicos rondarán los 10 °F.

