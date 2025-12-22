El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ya está aquí y la ilusión de ganar El Gordo paraliza a toda España este lunes 22 de diciembre. Desde las 9:00 de la mañana (horario peninsular), los bombos del Teatro Real de Madrid comenzarán a girar para repartir millones de euros en una jornada que podrás seguir en directo y totalmente gratis. La cobertura arranca temprano, a las 8:00 horas, con programas especiales que capturan los nervios de los niños de San Ildefonso y el ambiente único de las administraciones más famosas. Ya sea que estés en casa frente al televisor, en el trabajo con el móvil o viajando, existen múltiples opciones para ver el sorteo de Navidad online y en abierto. En este artículo te explicamos dónde sintonizar la señal oficial de RTVE, cómo acceder al streaming sin cortes y dónde consultar la lista oficial de premios al instante. No te pierdas ni un segundo de la magia navideña y descubre si la suerte ha llamado hoy a tu puerta con nuestra guía completa de retransmisión.

¿Dónde ver la Lotería de Navidad 2025 por televisión en abierto?

La opción tradicional y más completa es La 1 de TVE, que emite el sorteo de forma íntegra y gratuita por TDT en toda España. Desde las 8:00 de la mañana, Sandra Daviú y Blanca Benlloch conducen un especial que incluye conexiones con Doña Manolita o La Bruixa d’Or. Es la señal perfecta para disfrutar de la mejor calidad de imagen y sonido mientras desayunas esperando el esperado premio gordo.

¿Cómo ver el sorteo de El Gordo online y desde el móvil?

Para quienes prefieren el entorno digital, RTVE Play es la plataforma de referencia. Puedes acceder a través de su web oficial o descargando su aplicación gratuita en dispositivos móviles, tablets y Smart TV. Esta opción te permite ver la retransmisión de La 1 en directo desde cualquier lugar de España, garantizando que no te pierdas ni un solo número cantado aunque estés fuera de casa o en la oficina.

¿Qué señales exclusivas ofrece RTVE Play este 22 de diciembre de 2025?

Lo mejor de seguir el sorteo por RTVE Play es la variedad de señales. Además de la emisión principal de La 1, la plataforma suele ofrecer una señal fija del salón del Teatro Real, la cobertura de RNE con cámara web y un canal exclusivo centrado en los números premiados. Es ideal para los aficionados que quieren una experiencia inmersiva y elegir qué ángulo de los bombos observar en cada momento del sorteo.

¿Puedo seguir la Lotería de Navidad 2025 en directo por YouTube o prensa?

Sí, RTVE suele habilitar un directo en su canal oficial de YouTube, lo que facilita el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Además, grandes diarios como El País, La Vanguardia o los principales periódicos deportivos realizan coberturas minuto a minuto con buscadores de premios integrados. Estos portales son excelentes para comprobar rápidamente si tus décimos tienen pedrea mientras escuchas el audio de fondo.

¿Dónde consultar la lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario de Navidad?

Aunque el directo te da la emoción al instante, la confirmación definitiva está en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Allí podrás ver el sorteo integrado con el reproductor de RTVE y, a partir de la tarde, descargar la Lista Oficial de Premios. Este documento es el único con validez legal para certificar tus ganancias antes de acudir a cobrar tu décimo a la administración de lotería o entidad bancaria correspondiente.