En esta ocasión, te espero un juego didáctico interesante y a la vez complicado, pues necesitarás un poco de suerte para cumplir lo que se te solicitará. En unos instantes te mostraré un acertijo mental que presenta una estadística demasiada negativa, pues el 96% de participantes no supieron qué responder o fallaron en su intento. Eso demuestra que superar este desafío no es tan fácil como parece, pero ahora tienes la posibilidad de romper esta mala racha. ¿Aceptas el desafío?

Los acertijos mentales son como un gimnasio para la cabeza. De acuerdo con un estudio de Smile and Learn , estos retos son perfectos para afilar el pensamiento crítico, potenciar la creatividad y resolver problemas con más estilo. Además, te ayudan a concentrarte mejor y a ganar seguridad en ti mismo.

¿Lo descifrarás correctamente?

Atento a lo siguiente: antes de que el Everest fuera descubierto, ¿cuál era la montaña más alta del mundo?. Quizás te encuentres pensando de qué montaña se trataría, pero no te rompas la cabeza tratando de buscar la solución. Solo necesitas tener una buena lógica y analizar el enunciado. ¡Te deseo suerte en tu participación!

Acertijo mental: Piensa detenidamente antes de brindar tu respuesta. Solo tienes un intento. (Creación: Mag)

Descubre la respuesta del acertijo mental

Es probable que hayas fallado en tu participación, pues consideras que no hay solución, pero quedarás sorprendido cuando te lo revele. Entonces, ¿cuál es la montaña más alta del mundo antes del Everest? Simple, ÉSTE MISMO, SOLO QUE NO AÚN NO HABÍA SIDO DESCUBIERTO.

Acertijo mental: ¿Tuviste esta idea para descifrar este entretenido enigma? (Creación: Mag)

