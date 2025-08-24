Existen desafíos mentales que son ideales para medir qué tan inteligente y astuto eres para resolverlos. Si quieres ponerte a prueba, quiero presentarte un reto matemático . La dinámica es sencilla, ya que deberás acertar su resultado, pero existe un factor que ocasionaría tu derrota inmediata: el límite de tiempo. Para ello, es importante que recurras una regla importante de las matemáticas.

En este tipo de problemas, la clave está en que recuerdes un principio matemático que te enseñaron en la escuela: PEMDAS . Este acrónimo te muestra el orden exacto en el que debes resolver una serie de operaciones aritméticas.

Primero, se inicia con las operaciones entre paréntesis (en caso haya).

Segundo, se realizan los exponentes (en caso haya).

Tercero, se desarrollan las multiplicaciones y las divisiones (o viceversa) de izquierda a derecha.

Cuarto, se resuelven las sumas y las restas (o viceversa) de izquierda a derecha.

Ya que conoces esta información, llegó el momento de demostrar tu habilidad para este ejercicio. Usa este conocimiento para resolver el problema de hoy.

¿Lo resolverás a tiempo?

Tu objetivo es acertar con la respuesta del siguiente ejercicio: 18 - 15 ÷ 5 + (6 x 2). Es importante que apliques la regla PEMDAS para superar este desafío. ¿Listo para intentarlo?

Observa con atención y desarrolla este problema en pocos segundos. (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto matemático

Paso 1: se desarrolla la multiplicación entre paréntesis.

(6 x 2) = 12

Paso 2: se realiza la división.

15 / 5 = 3

Paso 3: se resuelve la resta y la suma de izquierda a derecha.

18 - 3 = 15

15 + 12 = 27