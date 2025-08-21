Para cualquier actividad que se realice, la concentración es clave para tener un buen desempeño. En esta ocasión, quiero saber si tienes la capacidad para desarrollar un reto matemático en cuestión de segundos . Será crucial que apliques el orden correcto de las operaciones aritméticas para acertar con la respuesta .

En tus ratos libres, te recomiendo que practiques operaciones combinadas, ya que son importantes para que tu agilidad mental se siga potenciando. Además, así entenderás mejor la jerarquía de las matemáticas. Muchas personas suelen cometer errores al resolver este tipo de problemas precisamente porque no aplican la regla PEMDAS .

La Universidad de Auburn considera que este acrónimo en inglés es fundamental en las matemáticas, ya que establece el orden correcto para desarrollar cualquier operación aritmética. Estos son los pasos que debes tener en cuenta, según la regla.

Primero, se resuelven los paréntesis (en caso de haberlos).

Segundo, se desarrollan los exponentes (en caso de haberlos).

Tercero, se realizan las multiplicaciones y divisiones (o viceversa) de izquierda a derecha.

Cuarto, se resuelven las sumas y restas (o viceversa) de izquierda a derecha.

Si sigues esta secuencia de desarrollo, tus posibilidades de vencer cualquier reto matemático son altas. ¿Estás listo para intentarlo? Es momento de demostrar lo aprendido.

¿Podrás resolverlo en tiempo récord?

El objetivo que tendrás en esta ocasión es resolver 7(6+5)-12x2 en tan solo 8 segundos. Recuerda, debes aplicar PEMDAS para que consigas la victoria. No te desconcentres ni te confíes.

Tienes pocos segundos para realizar correctamente este desafío matemático. Concéntrate. (Creación: Mag)

Conoce el resultado del reto matemático

Si consideras que el tiempo te quedó corto, te recomiendo que sigas practicando. De todas formas, te revelaré el proceso correcto para acertar con el resultado de este problema:

Paso 1: se resuelve la suma entre paréntesis.

a) (6+5)=11

Paso 2: se realiza la primera multiplicación.

b) 7x11=77

Paso 3: se desarrolla la segunda multiplicación.

c) 12x2=24

Paso 4: se restan los últimos dígitos.

d) 77-24=53.

Por lo tanto, la respuesta de este reto matemático es 53.

Así debiste resolver este problema de matemáticas. Es importante la regla PEMDAS. (Creación: Mag)

Los beneficios de resolver retos matemáticos

Si bien estos juegos mentales se posicionan como opciones de entretenimiento, también te otorgan distintos beneficios a tu cerebro que vas consiguiendo cuando los resuelvas constantemente.

Según un artículo compartido por la Universidad del Sur de México, si te animas a realizar ejercicios de matemáticas, podrás resolver problemas con mayor eficacia y tomar decisiones acertadas; desarrollas tu habilidad investigadora; potencias tu agilidad mental; analizas, ordenas y expresas tus ideas de forma clara; y comprenderás ciertos fenómenos que ocurren a tu alrededor.