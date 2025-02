Me gustaría saber qué tan rápido eres ante los desafíos que poseen una dificultad moderada. Es así que me decidí a crear este reto de matemáticas que combina una serie de operaciones, tales como la suma, resta, multiplicación y división. Como te indiqué anteriormente, no solo debes ser veloz, también tienes que realizarlo correctamente. Quizás lo consideres complicado en un primer momento, pero que eso te motive a mostrar tu mejor versión mental. ¡No lo dudes e inténtalo ya!

¡Las matemáticas son increíbles porque activan tu cerebro al momento! Y no solo eso, ¿sabías que un estudio de la Universidad del Sur de México asegura que resolver ejercicios matemáticos te ayuda a pensar más rápido y hasta te relaja? ¡Es la mezcla perfecta para ejercitar la mente y reducir el estrés!

¿Lo desarrollarás rápidamente?

Mira el siguiente ejercicio: 1 x 2 + 3 - 4 (5 + 6). Para conseguir la victoria, tendrás que hallar el resultado en tan solo 6 segundos. Las únicas formas para lograrlas son éstas: estar concentrado y confiar en tus conocimientos. Mezcla ambas recomendaciones y te aseguro que ganarás. ¡La cuenta regresiva ha empezado!

Reto matemático: ¿Serás capaz de solucionar este problema de manera rápida? (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto matemático

El tiempo llegó a su fin. Sé que tienes una respuesta en mente, pero deseas corroborar si es la correcta. Tómalo con calma porque ahora lo sabrás. Si consideras que -39 es el resultado correcto, estás en lo cierto. En la siguiente imagen se detalle el desarrollo de este problema para llegar hacia el número indicado. ¡Mira con atención!

Reto matemático: Esta es la manera correcta de solucionarlo. ¿Venciste la dificultad? (Creación: Mag)