Si lo que quieres es demostrar tu coeficiente alto, este ejercicio numérico es el adecuado. En redes sociales hay una gran cantidad de desafíos que ponen a prueba todas tus habilidades y te hacen pensar de la manera más ágil para encontrar el resultado antes que se acabe el tiempo. Sabiendo que son los preferidos de grandes y chicos, hoy te traigo un reto matemático que deberás resolver en menos de 15 segundos. Aquí solo necesitas concentrarte y activar todos tus conocimientos en sumas, ¿te animas a participar y encontrar el valor de la palabra ‘acertijo’?

Si te preguntas por qué debes sumarte a este tipo de pruebas, la razón es muy sencilla: harás trabajar a tu cerebro de la manera más efectiva. Y es que resolverlos te ayuda a mejorar tu atención, memoria, lógica y pensamiento crítico, además de brindarte un momento de sano entretenimiento. Eso sí, necesitarás aplicar todos tus conocimientos en matemáticas, una ciencia vital para “llevar tu mente a otro nivel”, tal como explican desde la Universidad Nacional de Asunción.

Sabiendo esto, te reto a soltar lo que estés haciendo y poner tu mente a trabajar al máximo. Mantente súper atento, porque si te distraes un momento, fallarás en la asignación de valores para cada letra y, lamentablemente, perderás este desafío.

¿Responderás correctamente el reto matemático?

Para poner a prueba tus habilidades numéricas, lo único que necesitas es leer bien el enunciado y tener cerca lápiz y papel para anotar a cuánto equivale cada letra y así llegar a la solución final antes que se acaben los 15 segundos. Esta es la operación que debes realizar: Si A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a 3, y así sucesivamente hasta llegar a Z que es igual a 26, ¿puedes encontrar el valor de la palabra ‘acertijo’?

Concéntrate al máximo porque este reto matemático requiere de toda tu atención. (Imagen: Mag)

Descubre la solución del reto matemático

Ahora te revelaré el resultado correcto para que compruebes si tuviste éxito o debes seguir practicando. Si no diste con él en esta ocasión, no te desanimes y sigue practicando para perfeccionar todos tus conocimientos y que los retos matemáticos ya no sean un problema. La solución correcta es 84.

¿Pudiste dar con el resultado antes que se acabara el tiempo? (Imagen: Mag)

