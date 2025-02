Es momento de aplicar todo lo que aprendiste en tu etapa de estudiante y reforzar tus conocimientos en aritmética. Hoy te traigo un reto matemático que solo los más ágiles han logrado superar antes que se acaben los 10 segundos establecidos para dar con la respuesta. Estoy segura que podrás lograrlo porque este desafío no es tan difícil como parece.

Mucha gente presume de lo que sabe, pero cuando el tiempo apremia, suelen fallar por algo tan básico como distraerse. Por eso, te reto a soltar todo lo que realizas en este instante y darle un buen ejercicio a tu mente y estar lo más atento que puedas, ya que si no usas el orden correcto de las operaciones, fallarás de la peor manera.

Y es que resolver este tipo de retos te ayuda a mejorar tu atención, memoria, lógica y pensamiento crítico, además de brindarte un momento de sano entretenimiento. Eso sí, necesitarás aplicar todos tus conocimientos en matemáticas, una ciencia vital para “llevar tu mente a otro nivel”, tal como explican desde la Universidad Nacional de Asunción.

¿Responderás correctamente el reto matemático?

Es momento que pongas a prueba tus habilidades numéricas. Para esto diseñé este ejercicio donde debes encontrar la mejor forma para resolverlo sin descuidar el orden correcto. Tu misión es encontrar el resultado en menos de 10 segundos, ¿te animas a intentarlo? Eso sí, mira atentamente la operación ya que cuenta con los 4 signos y una multiplicación por 0, algo que confunde a los internautas.

Busca la manera adecuada para hallar el resultado de este problema. (Imagen: Mag)

Descubre la solución del reto matemático

Ahora te revelaré el resultado correcto para que compruebes si tuviste éxito o debes seguir practicando. Si no diste con él en esta ocasión, no te desanimes y sigue practicando para perfeccionar todos tus conocimientos y que los retos matemáticos ya no sean un problema. La solución correcta es 12.

Esta es la forma correcta de solucionar este problema matemático. (Imagen: Mag)

