Un increíble desafío te espera en esta ocasión. He preparado una actividad que medirá el nivel de tu razonamiento y qué tan buena es tu agilidad mental. ¿A qué me refiero? Se trata de los populares retos de matemáticas que te incentivan a sumar, restar, multiplicar o dividir de una manera rápida. La prueba que te mostraré en unos instantes te propone el siguiente objetivo: resolverlo en un máximo de 8 segundos. Si consideras que tus capacidades numéricas lo lograrán, no esperes más e inténtalo.

Las matemáticas son una pasada porque activan tu cerebro al instante. Y lo mejor es que, según un estudio de la Universidad del Sur de México, hacer ejercicios matemáticos no solo te hace pensar más rápido, sino que también te relaja. ¡El combo perfecto para ejercitar la mente y bajar el estrés!

Antes de que inicies con tu participación, te comentaré que nuestros artículos son preferidos por miles de usuarios de distintos países, especialmente de Argentina, España y México.

¿Responderás correctamente?

Te enseño el ejercicio numérico que necesitas desarrollarlo en 8 segundos: 6 x 5 + 10 - 10 (6 x 1). Sé que es un poco extenso el enunciado, pero confío que cuentas con los suficientes conocimientos para lograrlo. Ni bien descubras por dónde iniciar a resolver, lo demás será sencillo. ¿Listo? ¡La cuenta regresiva ha iniciado!

Reto matemático: La cuenta regresiva no se detendrá. Razona con eficacia y supera la dificultad. (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto matemático

Ahora, sabrás cómo debiste desarrollarlo. Primero, realizas los dígitos entre paréntesis; luego, las multiplicaciones; y finalmente, sumas y restas de izquierda a derecha. Si seguiste los pasos que te indiqué, obtendrás como resultado -20. De acertar, demuestras que eres excelente con los números, pero de fallar, es fundamental que sigas practicando. ¡Recuerda, la práctica hace al maestro!

Reto matemático: Esta es la manera ideal de desarrollar este problema. ¿Lo hiciste bien? (Creación: Mag)

