Muchas personas no aprovechan sus ratos libres realizando actividades productivas. Si tú te encuentras en esta situación, quiero ayudarte con un juego que está consiguiendo popularidad en Internet por dos razones: mantiene a tu cerebro activo y no te quitan mucho tiempo. Todo parece bien hasta aquí, pero si te agrada los desafíos, entonces, tendrás que prepararte porque no sea sencillo. ¿Consideras que tú podrás resolver un reto de matemáticas en cuestión de segundos?

¿Sabías que resolver ejercicios de matemáticas tiene enormes beneficios? De acuerdo con un artículo de Euroinnova, aunque algunos puedan parecer sencillos, en realidad refuerzan tu pensamiento lógico, estimulan tu curiosidad, mejoran tu agilidad con los números y afinan tu capacidad de razonamiento. ¡Nada mal para un simple reto matemático!

¿Lo lograrás en tiempo récord?

Tu razonamiento tendrá que resolver este ejercicio en solo 7 segundos: 80 / 4 + 9 (6 x 2) - 24. Que no te atemorice esta cantidad de tiempo; por el contrario, que ello te motive a demostrar esa rapidez mental que está escondida en tu ser. ¿Te sientes preparado? Entonces, inicia la cuenta regresiva.

Reto matemático: Esta es una oportunidad de demostrar el nivel de tus conocimientos. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto matemático

Así hayas ganado o perdido, te quiero brindar mis felicitaciones por el intento que has realizado. No todos cuentan con la valentía para resolver este problema en cuestión de segundos. Lo ideal sería conseguir la victoria, pero más importante es que tu cerebro esté en funcionamiento. Sin más que añadir, te diré que el resultado es 4.

Reto matemático: Te espero en una próxima ocasión con más juegos similares. (Creación: Mag)

