Me interesa conocer cómo afrontas los juegos complicados. Para ello, he preparado una actividad sumamente popular en Internet que encanta a muchos usuarios diariamente: me refiero a un reto de matemáticas . Si te animas a desarrollar este ejercicio, conocerás en qué nivel se encuentra tu razonamiento. La única manera de lograr el triunfo es que lo resuelvas en tan solo 7 segundos. ¡Este es un verdadero desafío que tu cerebro buscaba por mucho tiempo!

Las matemáticas son increíbles porque activan tu cerebro de inmediato. Lo mejor es que, según un estudio de la Universidad del Sur de México, resolver problemas matemáticos no solo agiliza tu mente, sino que también te ayuda a relajarte. ¡La combinación ideal para retarte y liberar el estrés!

Antes de que participes, es importante mencionar que nuestros artículos de entretenimiento se han posicionado como primera opción de diversión. Miles de usuarios, especialmente de España, Argentina y México, disfrutan de estos juegos diariamente. Ahora tú tendrás la posibilidad de experimentarlo y deberás brindar tu mejor esfuerzo para ganar. Es más, si buscas más opciones, te recomiendo que realices este acertijo mental del caballo que entró al mar Negro que fue resuelto por un 2% de participantes .

¿Podrás resolverlo correctamente?

Este es el ejercicio que necesitas resolver a la brevedad posible: 20 (5 - 5) + 10 - 10 x 2. Si te concentras y confías en tus capacidades numéricas, quizás tengas la posibilidad de superar este juego. Recuerda que tienes un tiempo límite, así que aprovecha cada segundo. ¡Inicia tu participación ahora!

Reto matemático: Demuestra que solucionarás este problema antes de que el tiempo se termine. (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto matemático

¿Pudiste desarrollarlo? Es probable que el tiempo te haya vencido. Eso demuestra una falta de práctica en matemáticas, pero eso tiene solución. El mejor método es seguir entrenando diariamente y así notarás la mejoría. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este problema? Se trata del número -10.

Reto matemático: Esta es la manera que debiste resolver este ejercicio. ¿Lo hiciste bien? (Creación: Mag)

Si te gustó el reto matemático de hoy, encontrarás más opciones que desafíen tus capacidades si ingresas a la sección Virales de MAG. No solo tendrás actividades recreativas que te brindarán entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo.