Una prueba que te revela cómo se encuentra tu capacidad de razonamiento es el reto de matemáticas . No se trata de ejercicios imposibles de solucionar; al contrario, son pruebas simples que te incentivan a sumar, restar, multiplicar o dividir, pero la diferencia será que deberás realizarlo en un límite de tiempo. Este detalle ocasiona que muchos participantes se rindan sin haberlo intentado; no obstante, tú no tomes este camino. Inténtalo y brinda tu mejor esfuerzo.

¿Sabías que hacer ejercicios de matemáticas trae grandes beneficios? Según un artículo de Euroinnova , aunque algunos parezcan fáciles, en realidad fortalecen el pensamiento lógico, despiertan la curiosidad, mejoran la agilidad numérica y agudizan el razonamiento. ¡Nada mal para un simple desafío matemático!

¿Podrás resolverlo en tiempo récord?

Este es el problema numérico que desafiará tus conocimientos: 10 / 5 + 10 (2 / 2) + 20. Si estás pensando buscar el resultado por Internet, es una mala idea. Así no permites que tu cerebro trabaje. Date esa oportunidad de razonar y tener la posibilidad de lograrlo. ¡Sé que puedes hacerlo en tan solo 8 segundos!

Reto matemático: La cuenta regresiva comenzarás y deberás hallar el resultado lo más rápido posible. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto matemático

¿Qué te pareció este juego? Si consideras que fue demasiado corto el tiempo establecido, te comentaré que un escolar puede lograrlo sin problemas. Es cuestión que te acostumbres a estos desafíos y será más sencillo. Sin más que añadir, te indicaré que el resultado es 32.

Reto matemático: ¿Fuiste capaz de acertar con la respuesta de este ejercicio numérico? (Creación: Mag)

