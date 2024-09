Siempre es necesario que nuestro cerebro esté activo y que mejor con una actividad que te obligue a aplicar toda tu inteligencia. Habitualmente, me agrada crear contenido que sea educativo para los usuarios que ingresan diariamente a Internet y este día no es la excepción. Quiero enseñarte el siguiente reto visual : encuentra la palabra TAREA en solo 10 segundos. Creerás que será sencillo hallar ese vocablo, pero no te confíes mucho porque la probabilidad de perder es elevada. ¿Listo para desarrollar el ejercicio mental? De mi parte, te aconsejo que lo realices. En mi experiencia, noté el cambio en mi capacidad de concentración y la facilidad para descubrir cosas ocultas. ¡Tú también puedes conseguir estos beneficios!

Este tipo de juegos mentales no solo te quitarían el aburrimiento en un par de minutos. Quiero aclararte que adquirirías múltiples beneficios a mediano plazo, pues es un ejercicio completo para el cerebro, mejora el razonamiento visual y la resolución de problemas, tienes una mayor atención al detalle, aumenta el proceso de pensamiento y consigues un correcto estado de ánimo. Es más, los investigadores de la Universidad de Michigan , determinaron que resolver retos o acertijos por 25 minutos al día elevaría el coeficiente intelectual en 4 puntos.

¿De qué trata el juego mental?

Se trata de una sopa de letras muy divertida. Entre la gran cantidad de letras, está la palabra TAREA oculta. Para ella, contarás con 7 segundos para ubicarla. Tienes que estar concentrado en todo momento si pretendes ganar. ¿Listo para intentarlo? ¡Comienza el conteo!

Reto visual | Trata de encontrar la palabra TAREA antes de cumplirse los 10 segundos. (Foto: MAG)

¡Conoce la solución del reto visual?

¿Cómo te fue? ¿Te pareció sencillo hallar esa palabra o sentiste que los segundos fueron demasiado cortos? En realidad, no hay problema el resultado que hayas obtenido, pues la idea es que lo intentes y mantengas a tu cerebro totalmente concentrado. ¡Descubre en qué sitio se ubicaba!

Reto visual | ¿Fuiste capaz de hallar esta palabra en solo 10 segundos? (Foto: MAG)

En caso te haya gustado este reto visual de hoy, podrás encontrar más alternativas que desafíen tus capacidades visuales si ingresas ahora mismo a MAG en la sección de Virales. En este sitio web no solo encontrarás actividades recreativas que te brindarán momentos de entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo. ¡Muchas gracias por compartir este momento de diversión conmigo!