Una actividad que me encanta desarrollar durante mis ratos libres son los retos visuales , pues son un increíble pasatiempo que me incentivan a despertar mis habilidades cognitivas. Estoy seguro que a ti te fascinarán y, por esa razón, quiero mostrarte un nuevo juego que te revelará si eres un gran observador. Se trata de una serie de palabras que se repiten, pero hay un error que no es fácil de detectarlo a tiempo. ¿Tú lo conseguirás en un máximo de 8 segundos? Las posibilidades de ganar existen; sin embargo, no te confíes. También deseo enseñarte un ejercicio complicado donde tendrás que encontrar una tortuga camuflada .

Mi gusto por los retos visuales no empezó recién, pues los desarrolló desde hace un buen tiempo y fue una correcta decisión. Es verdad que comenzó como un simple entretenimiento durante mis ratos libres, pero conforme pasaron las semanas, me agradaba buscar cosas ocultas y te aseguro que conseguí mejoras, tales como una buena capacidad de observación y concentrarme fácilmente en mis quehaceres. Por eso quiero incentivarte a seguir mi rutina y adquirirás estos puntos positivos.

¿Listo para conseguir el objetivo?

Hay una gran cantidad de palabras “MAÑANA”; sin embargo, una es distinta a las demás. Tienes que confiar en ti si pretendes ganar, pero te daré una serie de recomendaciones que te servirán:

Trata de relajarte y respira profundamente.

No te centres en un solo objetivo. Mira desde diferentes perspectivas.

Concéntrate de principio a fin

Divide la imagen en secciones.

Realiza pausas breves, pero que sea rápidas.

Confía en tu visión periférica.

Reto visual: hay un detalle que no coincide con el resto de palabras. ¿Lo encontrarás? (Crédito: Mag)

Conoce la solución del reto

No era sencillo hallar ese vocablo en la cantidad de segundos dispuestos, pero es necesario que lo intentes hasta el último suspiro. De todas formas, conocerás en qué sitio de la imagen se encuentra el error. ¡Presta atención!

Reto visual: El error de este juego es que se reemplazó la letra N por la Ñ. ¿Lo notaste? (Crédito: Mag)

¿Qué son los retos visuales y qué beneficios brindan?

Los retos visuales son juegos mentales que tratan de desafiar tu capacidad de percepción. Su dificultad puede variar dependiendo del nivel de detalle o la cantidad de distractores. Es por esa razón que se posiciona como una herramienta valiosa que estimula el cerebro y entrega otros beneficios cognitivos comprobados. De realizar continuamente este tipo de actividad, tu agudeza y tu atención mejoran considerablemente. En el aspecto emocional, son vitales porque otorgan una sensación de logro y satisfacción. Eso ocasiona que tu estado de ánimo se eleve porque se libera dopamina, un neurotransmisor relacionado al placer y motivación.

