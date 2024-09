¿Buscas mejorar tu agudeza visual y entretenerte durante tus ratos libres? Entonces, los retos visuales son la solución perfecta, pues a mí me encantan y fueron capaces de pulir mi concentración en poco tiempo. ¡Tú también conseguirías este beneficio y otros más si te animas ahora a jugar! En esta oportunidad, tendrás que hallar 3 gallos que están muy bien escondidos y no son fáciles de detectar. Pese a su dificultad, sí es posible ganar, pero deberás aplicar toda tu habilidad antes de que se acaben los 15 segundos. ¡Confío en que lograrás la victoria!

¿Te gustaría conocer qué beneficios obtendría si desarrollas cada día un reto visual? Basándome en el estudio publicado por Reader’s Digest, jugar esta actividad o algún rompecabeza permites que diferentes partes de tu cerebro se estimulen, tu interacción con otras personas mejores y se agudicen tus habilidades cognitivas. Es más, el estrés que sientes se reduce. ¡Así que juega ahora!

Conoce en qué consiste el reto visual

Como habrás observado el gráfico, notaste muchas aves que no es posible determinar la cantidad total. En realidad, son pavos que están agrupados; sin embargo, aquí viene lo interesante. Sucede que en la imagen se esconden tres gallos con cresta roja y tendrás el deber de hallarlos en 15 segundos. No será sencillo, pero si posees una buena vista, lo lograrás. ¡Comienza el conteo!

Reto visual: Concéntrate y encuentra rápidamente los tres gallos en 15 segundos. (Créditos: The Dudolf)

Descubre la solución del juego

¿Fue sencillo para ti o sientes que estuvo complicado? No era fácil ubicar los tres gallos en la imagen. Si lo lograste en el tiempo estimado, evidencia tu óptima capacidad visual, pero si se te agotaron los segundos o te diste por vencido, no te preocupes porque te enseñaré la solución. ¡Atento al siguiente gráfico!

Los gallos están fijados con círculos celestes. ¿Fue sencillo para ti ubicarlos en 15 segundos? (Créditos: The Dudolf)

¿Por qué te recomiendo desarrollar retos visuales?

Cuando empecé a practicar estas actividades, no me imaginé que tendrían un impacto positivo. Es verdad que solo pensaba en divertirme, pero con el tiempo, comencé a notar que estaba más atento a los detalles y mis respuestas eran más rápidas. Se me hizo más sencillo identificar los patrones, tales como buscar los objetos en desorden o encontrar los errores que cometía en mis trabajos.

