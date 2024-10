Un buen observador se caracteriza por encontrar las cosas ocultas o perdidas más complicadas en cuestión de tiempo. No les cuesta mucho, pues su agudeza visual es impresionante. En caso te gustaría descubrir si posees esta habilidad, te presentaré un reto visual que no será tan fácil de superarlo. En unos instantes, observarás una imagen de diversos animales que viven en el bosque, pero hay un error. Tienes el deber de detectarlo antes de que se cumplan los 10 segundos. Parece sencillo; no obstante, te costará demasiado. ¿Te atreves?

¿Por qué te incentivo a desarrollar retos visuales? Eso tiene un motivo. Soy un habitual jugador de estos desafíos mentales. Lo tomaba como un buen pasatiempo para quitarme el aburrimiento en mis ratos libres, pero se volvió parte de mi rutina. Con el tiempo, descubrí que conseguí beneficios, tales como una mejora en mi capacidad de observación y concentración. Se me hacía más sencillo hallar cosas que daba por perdidas; además, mis actividades las realizaba de forma eficiente, pues me centraba en el objetivo. Tú también puedes conseguir estos puntos positivos si incluyes estas pruebas a tus días.

Busca el error rápidamente

Trata de concentrarte y ser rápido al buscar ese error. Te daré una pista: la falla se encuentra en uno de los animales. Si quieres incrementar tus posibilidades de ganar, te recomiendo seguir estos consejos:

Relájate y respira profundamente

Mira desde diferentes perspectivas. No te centres en una.

Divide la imagen en secciones

Haz pausas breves si te alcanza el tiempo.

Reto visual: Concéntrate y encuentra el error en cuestión de segundos. (Crédito: Mag)

Conoce la solución aquí

Estas pruebas son divertidas y también puedes compartirlas con tus familiares o amigos. Puede competir y descubrir quién logró encontrar el error más rápido. Ahora, te revelaré la solución. ¡Presta atención!

Reto visual: Si te fijaste bien en la imagen, uno de los zorros no tenía su cola. (Crédito: Mag)

¿En qué consisten los retos visuales y cuáles son sus beneficios?

Los retos visuales son juegos mentales que tratan de desafiar tu capacidad de percepción. Su dificultad puede variar dependiendo del nivel de detalle o la cantidad de distractores. Es por esa razón que se posiciona como una herramienta valiosa que estimula el cerebro y entrega otros beneficios cognitivos comprobados. De realizar continuamente este tipo de actividad, tu agudeza y tu atención mejoran considerablemente. En el aspecto emocional, son vitales porque otorgan una sensación de logro y satisfacción. Eso ocasiona que tu estado de ánimo se eleve porque se libera dopamina, un neurotransmisor relacionado al placer y motivación.