Crear contenido entretenido es mi tarea principal, pues pretendo que tu paso por las redes sociales o Internet sea agradable. Es así que he diseñado un reto visual interesante que desafiará cada aspecto de tu visión, ya que deberás encontrar un objetivo que no será tan simple de detectarlo. En una imagen que te presentaré a continuación, apreciarás que se repite la palabra “FUEGO” en muchas ocasiones, pero hay un detalle que no coincide con el resto y es que un vocablo presenta una letra diferente. Tu misión será buscarlo y hallarlo antes de que se cumplan los 6 segundos. Inténtalo y descubre el nivel de tus habilidades cognitivas. También quiero que me demuestres si eres capaz de buscar la diferencia en esta actividad complicada .

Quiero contarte una experiencia que te podría servir demasiado. Desde hace un buen tiempo, realizo retos visuales en mi dispositivo móvil. En un comienzo, lo sentí como una forma de distraerme en mis ratos libres, pero conforme fui desarrollando día tras día, descubrí que me ayudaban más de lo que imaginé. Te comentaré que mi capacidad de observación mejoró y poseía una óptima concentración para cada tarea que realizaba. Fue por esa razón que se convirtió en mi herramienta preferida para activar mi mente.

Busca rápidamente la palabra

Es probable que te desconcentres o te confunda la gran cantidad de palabras que visualizas, pero de eso trata una verdadera dificultad. De todas formas, quiero ayudarte y por eso te recomiendo que sigas estos consejos:

Trata de relajarte y respira profundamente.

No te centres en un solo objetivo. Mira desde diferentes perspectivas.

Divide la imagen en secciones.

Realiza pausas breves, pero que sea rápidas.

Confía en tu visión periférica.

Reto visual: Tienes una oportunidad para buscar la palabra diferente en la imagen. ¿Lo lograrás? (Crédito: Mag)

Conoce la solución del reto

El tiempo llegó a su fin y ahora te enseñaré en qué lugar de la imagen se encontraba la palabra diferente. Era cuestión de que te fijes en la primera letra de cada sustantivo y listo. Si ganaste o fallaste, no hay problema, tienes que intentarlo siempre. ¡Muchas gracias!

Reto visual: La palabra diferente a las demás era 'JUEGO'. ¿Lo notaste? (Crédito: Mag)

¿Qué son los retos visuales y qué beneficios brindan?

Los retos visuales son juegos mentales que tratan de desafiar tu capacidad de percepción. Su dificultad puede variar dependiendo del nivel de detalle o la cantidad de distractores. Es por esa razón que se posiciona como una herramienta valiosa que estimula el cerebro y entrega otros beneficios cognitivos comprobados. De realizar continuamente este tipo de actividad, tu agudeza y tu atención mejoran considerablemente.

En el aspecto emocional, son vitales porque otorgan una sensación de logro y satisfacción. Eso ocasiona que tu estado de ánimo se eleve porque se libera dopamina, un neurotransmisor relacionado al placer y motivación.

