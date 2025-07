Hay composiciones visuales que fueron creadas no solo para poner a prueba tus ojos, sino también para engañar a tu cerebro. Hoy te traigo una ilusión óptica para sacar lo mejor de ti y demostrar que estás diseñado para todo. Y es que, de seguro, te has topado más de una vez con un reto visual en Internet y te ha dado curiosidad por saber qué ganas resolviéndolos. La verdad es que no se trata solo de un juego, sino de una gran oportunidad para potenciar tus conocimientos y habilidades.

Estos ejercicios meticulosamente diseñados constituyen un intrigante fenómeno y diversas investigaciones científicas han revelado que sumergirse regularmente en estos desafíos no solo es un pasatiempo, sino también un ejercicio que mejora la concentración y protege contra el deterioro cognitivo en adultos.

Si consideras que posees habilidades de observación excepcionales, te animo a unirte a esta ilusión óptica que requiere que los participantes localicen el número 48 que está inteligentemente oculto dentro de un mar de 43 repetitivos, todo dentro de un lapso de tiempo ultrarrápido de 4 segundos.

Cuál es la ciencia detrás de las ilusiones ópticas

Este desafío aparentemente simple revela conocimientos fascinantes sobre cómo nuestro cerebro procesa la información visual. Y es que una cosa es lo que ven nuestros ojos y otra cómo el órgano que controla lo que piensas y sientes lo interpreta.

Para eso utiliza patrones, experiencias pasadas y contexto para formar una imagen coherente. En este caso, cuando se presenta la cifra repetida decenas de veces, nuestro cerebro emplea una técnica de procesamiento llamada “reconocimiento de patrones” para categorizar y comprender rápidamente el campo visual; sin embargo, esto también puede jugar en nuestra contra cuando la corteza visual crea filas y filas de dígitos idénticos y no es capaz de detectar puntos ciegos para hallar las variaciones.

Este desafío visual pondrá a prueba tu agudeza y velocidad mental. (Imagen: El Comercio / Mag)

Errores comunes y trampas visuales

Muchos de los participantes cometieron el error de concentrarse en las primeras filas de números, perdiendo valiosos segundos descuidando el campo visual más amplio. Otro es la falta de concentración teniendo en cuenta que el tiempo es muy limitado.

Dónde está localizado el número 48

El número 48 está ubicado al lado derecho, exactamente en la sexta fila, creando así un camuflaje visual proporcionado por los 43 que lo rodean.

El número 48 se encuentra resaltado de color rojo. (Imagen: El Comercio / Mag)

Beneficios cognitivos de un desafío de ilusión óptica

No solo son ideales para quitar el aburrimiento, sino que brindan diversos beneficios relacionados a la capacidad de observación y concentración. Además, ayudan a ejercitar la actividad cerebral y neuronal. Es por esta razón que muchos profesionales los recomiendan para trabajar la atención y memoria.

¿Cómo los retos visuales benefician al cerebro?

Un estudio realizado por el Instituto de Neurociencia de la Universidad de Cambridge reveló que los ejercicios que requieren localizar rápidamente objetos o números en un entorno visual saturado no solo mejoran la velocidad de procesamiento, sino que también fortalecen la capacidad de atención selectiva. Esta habilidad es crucial para filtrar información irrelevante y concentrarse en los detalles importantes, una destreza útil tanto en la vida cotidiana como en entornos laborales o académicos.