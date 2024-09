¿Ha vivido en un edificio durante mucho tiempo? Me pregunto porque la imagen del reto visual muestra cómo luce uno. Muchos animales viven allí. Por ejemplo, los pollos, los cerdos y las vacas son muy valiosas. Aunque no parezca, hay una gallina en la ilustración. En 8 segundos, debes encontrar el detalle. Debo admitir que estaba ansioso antes de participar en el desafío. Sin embargo, luego me di cuenta de que para lograr el éxito, debía calmarme. Es la opción más ventajosa. No experimentes miedo. Abra bien los ojos y presta atención a los detalles para cantar victoria. Esto fue preparado por mi colega Nathaly Vizarreta, quien también es experta en poner a prueba su mente, para que pueda practicar con otros retos antes: ¿Eres un observador nato? Este reto visual pondrá a prueba tus habilidades de percepción al límite y Desafía tu vista y encuentra las 3 diferencias entre estas vacas en 14 segundos.

La imagen del reto visual

Este desafío visual muestra un encuentro tranquilo entre animales en la escena de la granja. No me importa porque no estoy al tanto de la situación actual del propietario. Colocar a la gallina es el objetivo principal. Cada momento es importante, y la falta de atención puede tener consecuencias negativas en el futuro.

Esta imagen te permite apreciar a varios animales en una granja. Abre bien los ojos para que ubiques a la gallina. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

¿No fueron suficientes los 8 segundos para encontrar a la gallina? Levanta la cabeza. Es solo un juego. No hay nada relacionado con la vida o la muerte en este lugar. Observa la siguiente imagen para ubicar el animal.

En esta imagen se indica la ubicación de la gallina. (Foto: genial.guru)

