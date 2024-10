¿Quieres poner a prueba tu observación? Entonces, te desafío a superar este complicado reto visual que la mayoría de participantes no cumplieron con el objetivo. Si cuentas con una buena agudeza visual, te bastará 10 segundos para ubicar un tomate que está camuflado entre las tantas cerezas. Inténtalo y, en caso de perder, tómalo como una gran oportunidad para mejorar tu capacidad ocular. También te podría interesar este ejercicio mental donde deberás hallar un loro verde .

Si te incentivo a realizar retos visuales se debe a los beneficios que brinda al cuerpo humano. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay resaltó que jugar este tipo de actividades ayudarían al desarrollo de estructuras cerebrales, a aprender y practicar estrategias cognitivas y sociales. Es más, son buenas opciones para gestionar y procesar el estrés.

Por su parte, Vail Daily destaca que los juegos mentales mejoran la memoria y la capacidad de observación, e incrementaría el nivel de las habilidades de resolución de problemas, ya que se usa el pensamiento creativo y la lógica.

¿Ubicarás rápidamente el tomate?

Es momento que pongas a prueba tu nivel de observación. Sé que no será sencillo superar la dificultad, pero te aconsejo que estés concentrado. No te distraigas. ¿Listo para comenzar con tu participación? ¡Inició el conteo!

Reto visual: Tienes que mirar rápidamente, pues contarás con pocos segundos para ganar. Encuentra el tomate. (Créditos: Genial Guru)

Descubre la solución del reto visual

No era tan simple como imaginas ya que muchos usuarios no tuvieron suerte. En caso de ubicar el objetivo, estoy impresionado por tu gran habilidad visual. Sigue practicando para lograr la perfección. Si fallaste, no te preocupes porque te enseñaré la solución. ¡Presta atención!

Reto visual: Era complicado encontrar el tomate por la gran cantidad de cerezas. (Créditos: Genial Guru)

