En muchas ocasiones es complicado para algunas personas dejar de lado los puntos de vista personales antes de tomar una decisión, realizar un comentario o juzgar a alguien. Y es que no todos tienen el poder de no dejarse influenciar por sus propios sentimientos, ideas u opiniones. ¿Alguna vez te preguntaste si eres una persona objetiva? Hoy te animo a que lo compruebes de la manera más fácil y es sumándote a este test de personalidad que diseñé para que descubras si eres totalmente imparcial y racional en diversas situaciones de tu vida o no. Para lograrlo solo debes elegir cuál de las tres llaves llama más tu atención y luego comprobar el resultado.

Una de las grandes ventajas que tiene un desafío, acertijo o test visual es que permiten conocer rasgos ocultos que hay en tu forma de ser o esas características que te hacen único o permiten destacar ante los ojos de los demás. Si te animas a realizarlo, hoy podrás comprobar si buscas la imparcialidad o no te basas en criterios objetivos, algo que puede generar discusiones con tu cercanos, compañeros de trabajo y hasta o romper amistades.

¿Estás listo? Como te comenté, lo único que debes hacer es elegir una de las tres llaves y así podrás comprobar si eres una persona dedicada a una posición neutral, o te basas en la subjetividad emocional y rechazas toda objetividad. Esto te permitirá tener una visión más clara acerca de ti y cómo manejas la información a la hora de tomar decisiones. Eso sí, este ejercicio solo debe ser visto con fines de entretenimiento y no tomado como una evaluación psicológica profunda, ¿estás listo? Entonces, empecemos.

Observa la imagen del test de personalidad

Escoge una de las cuatro llaves en la imagen para descubrir si eres una persona objetiva. (Imagen: El Comercio/Mag)

Mira los resultados del test de personalidad

¿Elegiste la llave #1?

Si has elegido la primera llave, esto indica que tienes una mentalidad analítica y racional. Tiendes a evaluar las situaciones de manera lógica, basándote en hechos y datos en lugar de emociones. Tu capacidad para ver las cosas desde una perspectiva imparcial te permite tomar decisiones bien fundamentadas y justas. Eres alguien que confía en la evidencia y en el razonamiento crítico, lo que te ayuda a resolver problemas de manera efectiva y a mantener la objetividad en momentos de conflicto. Esta habilidad te hace ser una fuente confiable de juicio y consejo para quienes te rodean, ya que saben que pueden contar con tu análisis objetivo y tu capacidad para separar los sentimientos de los hechos.

¿Elegiste la llave #2?

Si has elegido la segunda llave, esto sugiere que valoras la justicia y la equidad. Tu objetividad se refleja en tu habilidad para escuchar diferentes puntos de vista y considerar todas las evidencias antes de llegar a una conclusión. Eres alguien en quien los demás pueden confiar para ofrecer una opinión equilibrada y justa. Además, tienes la capacidad de mediar en conflictos y encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Tu compromiso con la imparcialidad te convierte en un referente en tu comunidad, ya que sabes cómo mantener la calma y ser justo incluso en situaciones tensas. Tu enfoque en la equidad y en la valoración de todos los hechos te permite tomar decisiones que son respetadas por quienes te rodean.

¿Elegiste la llave #3?

Si has elegido la tercera llave, esto significa que eres una persona pragmática y realista. Tu objetividad se manifiesta en tu capacidad para separar los hechos de las emociones y concentrarte en lo que es más relevante y práctico. Eres hábil para identificar las soluciones más eficaces y actuar de acuerdo con la información disponible. Tu enfoque práctico y directo te permite resolver problemas de manera eficiente, siempre buscando el camino más sencillo para alcanzar tus objetivos. Además, tu habilidad para mantener la perspectiva clara y enfocada te ayuda a tomar decisiones rápidas y acertadas en situaciones complejas. Eres una persona en la que los demás confían para manejar situaciones difíciles con calma y sensatez.

¿Elegiste la llave #4?

Si has elegido la cuarta llave, esto indica que eres una persona observadora y meticulosa. Tu objetividad se muestra en tu habilidad para analizar detalles y considerar todos los aspectos antes de tomar una decisión. Eres capaz de mantener la calma bajo presión y enfocarte en lo que realmente importa, evitando ser influenciado por prejuicios o emociones. Tu capacidad para examinar minuciosamente cada situación te permite tomar decisiones bien fundamentadas y equilibradas, lo que te convierte en una fuente de confianza y fiabilidad para quienes te rodean. Además, tu atención al detalle te ayuda a identificar posibles problemas antes de que se conviertan en obstáculos, permitiéndote actuar con previsión y eficacia.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).