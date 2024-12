Para algunos la meta máxima es formar una familia en una casa soñada, mientras que otros se esmeran día a día para crecer como profesionales y lograr el puesto de trabajo mejor remunerado. ¿Quieres encontrar tu propósito de vida? Esta pregunta no siempre es sencilla de responder, pero una gran opción es sumándote a este test de personalidad que diseñé especialmente para ayudarte. En la imagen verás cuatro lentes, cada uno con un detalle en particular, y estoy segura que solo uno llamará más tu atención. Esta elección te permitirá descubrir cuál es tu gran objetivo mientras estés en la tierra. No hay tiempo límite para desarrollar este ejercicio, pero sí te recomiendo que seas muy honesto con tu elección para que el resultado sea el esperado.

Este test visual es una gran herramienta para conocerte a profundidad y explorar tu interior y mente como muy pocas veces lo hiciste. Eso sí, recuerda que este ejercicio solo debe ser visto con fines de entretenimiento y no tomado como una evaluación psicológica profunda.

¿Estás listo para conocerte mejor? Todo lo que tienes que hacer es observar la imagen y elegir uno de los lentes que se muestran, el que más te haya gustado. Luego podrás comprar las respuestas y tener una visión más clara acerca de tus valores, intereses y aspiraciones más profundas en esta vida.

Observa la imagen del test de personalidad

¿Estás listo para conocerte mejor? Elige uno de los lentes de esta ilustración. (Imagen: El Comercio/Mag)

Mira los resultados del test de personalidad

¿Elegiste los lentes #1?

Si has elegido los primeros lentes, esto indica que tu objetivo de vida es garantizarle seguridad a las personas que te rodean. Tu personalidad firme y solidaria hace que tu entorno te valore por cada gesto que realizas. Posees un alma generosa y continuamente te preocupas por los demás. Eres un pilar de apoyo en tu comunidad, y tu disposición para ayudar y ofrecer una mano amiga no pasa desapercibida. Tus acciones hablan más fuerte que las palabras, y eso te convierte en una figura de confianza y admiración. Sigue siendo ese faro de luz que guía a otros con tu ejemplo y bondad incondicional.

¿Elegiste los lentes #2?

Si has elegido los segundos lentes, esto significa que tu objetivo de vida es ser creativo e ingenioso para resolver los conflictos que puedan surgir. Tu capacidad para lograr lo que deseas te pone en un pedestal, y constantemente las personas buscan tus consejos. No solo eres visto como un líder, sino también como una fuente de inspiración y motivación para quienes te rodean. Tu habilidad para encontrar soluciones innovadoras y tu determinación para alcanzar tus objetivos te distinguen y te hacen invaluable en cualquier situación. Sigue confiando en tu intuición y creatividad, ya que son tus mayores fortalezas.

¿Elegiste los lentes #3?

Si has elegido los terceros lentes, esto sugiere que tu objetivo de vida es contagiar al resto de tus amigos con tu energía desbordante. La creatividad es tu punto fuerte y constantemente quieres probar cosas nuevas. Nunca te cansas de explorar y descubrir, siempre buscando nuevas experiencias y retos que alimenten tu espíritu inquieto. Esta actitud te hace una fuente constante de inspiración y motivación para quienes te rodean, creando un ambiente dinámico y lleno de posibilidades. Tu disposición para aventurarte en lo desconocido es admirable y contagiosa, ¡sigue brillando con esa pasión por la vida!

¿Elegiste los lentes #4?

Si has elegido los cuartos lentes, esto indica que tu objetivo de vida es curar y proteger a quienes se encuentran débiles o desamparados. Con una mirada aguda e incisiva de la realidad, tienes el don de encontrar soluciones a los problemas que afectan a tu entorno. Tu empatía y compasión te permiten conectar profundamente con los demás, ofreciendo consuelo y apoyo cuando más lo necesitan. Eres una fuente de fortaleza y esperanza, y tu capacidad para comprender y aliviar el sufrimiento de otros te convierte en una figura indispensable en la vida de quienes te rodean. Tu dedicación y cuidado transforman vidas, dejando una huella positiva y duradera en tu comunidad.

