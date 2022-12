Argentina vs. Países Bajos se verán las caras en el partido de los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. La Albiceleste, de la mano de Lionel Messi, quiere seguir con el sueño de conseguir el máximo galardón en el fútbol de selecciones. Mientras que la Naranja desea conquistar por primera vez este título.

El cuadro liderado por Lionel Scaloni pasó en el primer lugar de su grupo tras perder con Arabia Saudita, vencer a México y Polonia. Además, en la ronda anterior, eliminó a Australia. En tanto, el representativo conducido por Louis Van Gal se impuso a Senegal y Catar e igualó con Ecuador. Asimismo, tachó en octavos a Estados Unidos.

A continuación te presentamos todo lo que debes saber sobre el partido entre Argentina y Países Bajos del viernes 8 de diciembre desde el estadio Icónico de Lusail.

¿A QUÉ HORA JUEGA ARGENTINA VS. PAÍSES BAJOS EN QATAR 2022?

El partido entre Argentina y Países empezará a las 2 de la tarde en el horario peruano y a las 4 de la tarde en el horario argentino. Para ver el partido del Mundial Qatar 2022 en otras parte del mundo, te ofrecemos los horarios en otros países.

1:00 p.m. en México

2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador

3:00 p.m. en Bolivia y Venezuela

4:00 p.m. en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile

8:00 p.m. en España y Países Bajos

¿QUÉ CANALES DE TRANSMISIÓN PARA ARGENTINA VS. PAÍSES BAJOS EN QATAR 2022?

En Perú podrás ver la transmisión de Argentina vs. Países Bajos en Latina Televisión y DirecTV Sports. Mientras que en Argentina están disponibles las señales de TV Pública, TyC Sports, TeleCentro y DirecTV Sports. A continuación, más alternativas en canales de televisión.

México – Sky

Perú – Latina Televisión y DirecTV Sports

Ecuador – Teleamazonas y DirecTV Sports

Colombia – Caracol TV, RCN TV y DirecTV Sports

Venezuela – Televen y DirecTV Sports

Bolivia – Tigo Sports, Unitel, Bolivia TV y Red Uno

Argentina – TV Pública, TyC Sports, TeleCentro y DirecTV Sports

Chile – ChileVisión, Canal 13 y DirecTV Sports

Paraguay – Tigo Sports

Uruguay – Canal 10, TeleDoce, AntelTV, Montecable HD 1, Canal 4, TCC y DirecTV Sports

Brasil – SporTV 2 y Globo

España – TVE La 1

¿DÓNDE VER TRANSMISIÓN ONLINE DE ARGENTINA VS. PAÍSES BAJOS?

Para ver la transmisión online de Argentina vs. Países Bajos en Perú puedes sintonizarlo en Latina.pe y DirecTV GO. En tanto, para Argentina podrás seguirlo en TyC Sports Play, Cont.ar, Flow Evento 4K y DirecTV GO. Aquí, más opciones para ver el partido de Qatar 2022