A poco de la final del Mundial Qatar 2022, la emoción que se desborda en Argentina por el logro de su selección es difícil de cuantificar. La ‘Albiceleste’ superó a Croacia en semifinales con el liderazgo de Lionel Messi; y, en declaraciones a la prensa, ‘Leo’ recibió un emotivo agradecimiento de parte de una periodista argentina.

Un agradecimiento de Argentina en la voz de una periodista. Sofía Martínez Mateos, de la TV Pública de Argentina, entrevistó a Lionel Messi durante su estancia en Qatar y sorprendió al ídolo argentino del PSG con sus palabras.

La comunicadora logró entrevistar a Messi y, lejos de hacerle una pregunta, la joven no dudó en llenar de elogios al delantero y número 10 de la selección argentina.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir que se viene una final del mundo. Y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, sea la original, la trucha o la inventada, o la imaginaria”, sostuvo Martínez.

“De verdad, marcaste la vida de todos. Y eso, para mí, es más grande que cualquier Copa del Mundo, y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente que, de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Y eso ya lo tenés, así que gracias, capitán”, concretó la comunicadora.

De inmediato, la mirada atónita de Leo Messi y su reacción de sorpresa se hicieron virales pues su cara desbordaba alegría ante tan significativas palabras por parte de la periodista.

La selección argentina esperará este domingo al ganador del pase de semifinales que jugarán Francia vs. Marruecos. Lionel Messi jugará su segunda final del Mundo y espera levantar la copa para completar su historia con la albiceleste.