Hincha de Messi a morir. A tal punto de que busca bares argentinos en Miami, donde se encuentra de viaje por estos días, para ver los partidos del Mundial. Natalia Delgado, es productora en Movistar Deportes y vive la fiebre mundialista desde donde esté. Para las instancias finales de la Copa del Mundo tiene a la imparable Brasil como su gran candidato.

—¿Tu candidato?

Es difícil elegir a uno, todo está muy parejo. De los favoritos, ninguno ganó sus 3 partidos en fase de grupos (Brasil, España y Argentina). Pero por ahí que le doy más fe a Brasil. Es cierto que tiene varias bajas, pero su banco de suplentes puede ser otro equipo competitivo tranquilamente. Tite conoce de pies a cabeza a su equipo, le armó una gran defensiva y en la ofensiva solo debe ubicar bien las piezas, porque al final funcionan solas.

—¿Quién será el goleador de Qatar?

Para mí el goleador va a ser Messi, no tengo dudas.

—¿Cuál es tu opinión sobre el mundial que están haciendo Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé?

El francés ya viene demostrando de qué está hecho, él mismo puede armar una jugada de donde crees que ya no hay espacios. Y Lio es Lio. Va a aparecer en el momento donde su equipo más lo necesite, es héroe, en los octavos resaltó y en cuartos seguramente también lo hará.

—¿Dónde ves el Mundial?

En Miami, donde ando de vacaciones. Me gusta buscar algún bar argentino para ver esa pasión que tanto los caracteriza.

—¿Tienes alguna cábala mundialista?

Cábalas no. Creo poco en eso, solo sí me gusta tener mucha app deportiva encendida cuando veo partidos. Para tener la info de todo a la mano.

—¿Cuál es el primer mundial que recuerdas o el que viste primero?

Alemania 2006. Ya tenía más noción de cómo se jugaba al fútbol y entendía más. Recuerdo que seguí mucho a México y a Omar Bravo. Lloré y no es broma cuando Argentina lo eliminó en octavos.

—¿Qué tanto impacto causó en ti?

Luego de ese mundial me gustó mucho más el fútbol. Tenía 16 años, estaba en el cole y me sentí mucho más convencida de dedicarme al periodismo deportivo.

—¿El mundial te paraliza realmente?

No me paraliza, me da movimiento (risas), más que nada por la chamba y por lo feliz que me pone ver tanto fútbol competitivo a diario.

—¿Apuestas o juegas alguna polla?

Estoy jugando una polla y he apostado, pero ya me divorcié de las dos. No quiero saber más (risas)

—¿Qué falta para que el mundial de fútbol femenino concite esta atención? ¿Se logrará algún día?

Se va a lograr. Todos los deportes avanzan. Ya viste el masculino, ahora todo es tan distinto, no hay favoritos. Hay equipos, hay atletas y futbolistas. Eso va a pasar con el femenino también. Ya la gente se interesa más y muchas más selecciones dan verdaderos espectáculos futbolísticos. Tiempo al tiempo.

—¿Qué opinas de quienes todavía creen que las mujeres no sabemos de fútbol?

Opino que deben tener muchas limitantes en su vida también. Me decepciona cuando aun escucho a gente decir eso. Hombres y mujeres somos profesionales, uno puede resaltar más que el otro. Los dos tienen posibilidad de estudiar y trabajar. Conozco a muchas colegas que saben más que algunos y viceversa y está perfecto.