El empate por 1-1 en el debut de Argentina en el Mundial Rusia 2018 ante Islandia dejó a la afición Albiceleste preocupada. Uno de los más críticos fue Diego Armando Maradona.



El mítico '10' dirigió su artillería contra el entrenador de Argentina, Jorge Sampaoli, a quien acusó de no haber preparado correctamente la estrategia contra los islandeses.



"Jugando así, Sampaoli no puede volver a la Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada. Sabiendo que los islandeses medían 1.90 tiramos todos los corners a cabecear. No hicimos una jugada corta", dijo Maradona en su programa 'De La Mano Del Diez'.

"No le echo la culpa a los jugadores, sí le puedo echar la culpa al no trabajo. Creo que no lo hay, eso se vio. Se terminó el verso. Podés traer 25 entrenadores con vos, pero trabajá porque vimos que Islandia tenía más trabajo que la Argentina y eso me da mucha pena", añadió Maradona.



Al ser consultado sobre el desempeño de Lionel Messi, quien erró un gol desde los 12 pasos, Maradona deslindó responsabilidad de 'Lio' en el partido. "Era todo el nene (Messi), que tenía que sacarse a dos de encima, y cuando lo hacía no tenía descarga", dijo.



El '10' manifestó su preocupación por la falta de preparación táctica de cara a los partidos que le quedan a Argentina en la fase de grupos de Rusia 2018.



"Esto hace que nosotros estemos en graves problemas para lo que viene porque los nigerianos sí tienen experiencia, sí saben contragolpear y sí saben marcar. Ojalá que lo mejoren los muchachos", sentenció Diego Maradona.