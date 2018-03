Edwin Oviedo no sabe si seguirá en la FPF hasta el 2020 

Edwin Oviedo es la otra cara de la clasificación a Rusia 2018. Desde su lugar, detrás de un escritorio, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) también fue un jugador importante en el anhelado regreso de la selección a un Mundial. Sin embargo, el éxito del dirigente no significa que su permanencia en el cargo esté asegurado.

— ¿Ya estamos en condiciones de afirmar que su mandato culminará en el 2020?



No hay una fecha exacta, aún no sé si me quedaré hasta el 2020, quizá mi período termine antes. Para tener una fecha exacta primero tienen que estar listos los estatutos y desde allí vendrá la convocatoria a elecciones.

— Se lo vio algo molesto la última vez que le preguntaron por el tema de su mandato...



Es que en esa conferencia me preguntaban lo mismo a cada rato. Algunos periodistas se excedieron. Pocos vieron que hemos resuelto un problema mayor. Parecía algo dirigido, con un interés de alguien. Fíjate que en el 2015 yo ni siquiera había comenzado mi mandato y ya estaban proponiendo una ley que parecía que estaba en contra mía. ¿Por qué no propusieron esa ley o leyes cuando estaba Manuel Burga? Gracias a esta ley de fortalecimiento, hemos evitado una posible sanción.

— ¿No hay intención de perpetuarse en la Videna?



De ninguna manera, además hay una norma FIFA que máximo habla de dos reelecciones. Pero no es mi espíritu evaluar eso ahora, no sé siquiera si voy a postular a una reelección.

— ¿Lo ha decepcionado la política ahora que menciona que siempre se despiertan intereses?



Yo no estoy interesado en la política. Me dedico a la federación y después a mis asuntos empresariales.

— ¿La gente lo trata bien en la calle?



Muy bien. A veces hasta me piden fotos. Los comentarios son buenos, pero siempre digo que el mérito es de los jugadores y el técnico.

— ¿Y eso no lo ha hecho pensar en incursionar en la política en el futuro?



En absoluto, no me interesa. Por favor, Pedro, yo estoy aquí porque el fútbol peruano exigía un cambio. He asumido mucho costo personal por estar al frente de la federación.

— ¿Seguirá firme la Comisión de Licencias?



Este año ha tocado revisar el tema de las canchas, el año pasado la exigencia fue que todos los clubes tengan divisiones menores, y los clubes han cumplido.

— ¿Ha sentido la incomodidad de los clubes por este punto?



Entiendo si hay molestia de los clubes. Que les cierren un estadio genera muchos problemas. Es doloroso, pero estamos siguiendo los requisitos. Estamos cuidando la integridad del jugador. A finales del 2016, el profesor Gareca me dijo que las canchas sintéticas eran un problema. El 2017 no era requisito el tema de estadios, pero cerramos el Elías Aguirre. Perjudicamos al Juan Aurich al cerrarlo antes de tiempo. Y con eso te demuestro que los intereses del país están por encima de los temas personales.

— ¿Que exista ahora una Comisión de Fútbol Profesional podría interpretarse como el fin de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional?



No se ha tocado el tema aún. Esta comisión va a evaluar toda la problemática del torneo local. Es un año de evaluación y queremos escuchar a todos los actores del fútbol para tomar cualquier tipo de decisión.