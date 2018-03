‘Bolillo’ Gómez preocupado por la condición física de Panamá

A medida que se acerca la primera Copa del Mundo para Panamá, crece la ansiedad sobre la preparación de un equipo bisoño que se enfrentará a un monarca mundial y a otro rival que vuela alto en Europa. Los preparativos están en marcha y el técnico, Hernán Darío Gómez, anda equipado con una carpeta con información sobre los jugadores y el estilo de juego de Inglaterra, Bélgica y Túnez, los rivales del equipo centroamericano en el Grupo G de Rusia 2018.

Pero el 'Bolillo' Gómez, que se alista para dirigir por tercera ocasión en un mundial, lanzó el viernes una advertencia: Panamá debe mejorar su estilo e idea futbolística, pero sobre todo su físico si quiere dar pelea los 90 minutos ante veloces contrincantes europeos.

(Foto: EFE)

“La primera condición que le estoy poniendo a los muchachos, que pienso y es un concepto muy personal, es la condición física”, señaló en rueda de prensa el timonel, a quien se lo ve relajado y bromista. “Si te pones a ver el equipo inglés, livianito, con un peso espectacular; si ves todos los equipos de Europa van todos livianos, y nosotros debemos mejorar mucho en el peso, sino vamos a sufrir mucho”.

“El peso de nosotros tiene que ser excelente para tener unos movimientos tan rápidos y potentes como los tienen esos países”, abundó el ex técnico de Colombia en Francia 1998 y Ecuador en Japón-Corea del Sur 2002.

El toque de alarma tiene que ver con la situación de algunos jugadores clave que se recuperan de lesiones, de otros que están teniendo inactividad en sus equipos, como el veterano arquero Jaime Penedo, y varios con antecedentes de problemas con el peso, como el goleador Luis Tejada. El timonel cree que sus dirigidos se pondrán las pilas en ese asunto, aunque advierte que no llevará a Rusia 2018 a ningún jugador con físico en duda. El tema toma mayor relevancia en una selección cuya columna vertebral depende en gran medida de varios veteranos, pasados ya de los 30 años, y que cuenta con variantes contadas.

El entrenador dijo que está en comunicación con los jugadores y que hay algunos “líderes” dentro del equipo que están pendientes de la preparación.

“Hay jugadores muy profesionales en la selección”, afirmó Gómez, acompañado del preparador físico Elkin Sánchez. “Es más, el Mundial lo están tomando con una seriedad que me tiene desconcertado; están bien metidos”.



Panamá espera encontrar su mejor condición y conocimiento de rivales europeos en los cuatro partidos amistosos que ha acordado previo a su arribo a Rusia ante Dinamarca, Suiza, Irlanda del Norte y Noruega, que se celebrarán entre marzo y junio.



A la par de los preparativos, Gómez insiste en medio de las desbordadas expectativas en que Panamá buscará hacer las cosas bien y aprender de su primer Mundial, que asegura será una lucha “cuesta arriba”.



“Hay cosas que Panamá no conoce, entonces, siempre es tenebroso, es duro, es asustador, sobre todo, porque el grupo que nos tocó es de esos que lo matan a uno si uno no tiene una de las cosas que es déficit (un problema) de Panamá: concentración”, dijo.



Pero “los muchachos y nosotros estamos contentos y vamos a ir con todo también”, agregó.



La selección centroamericana se concentrará en Rusia una semana y media antes de su debut mundialista contra Bélgica, el 18 de junio.

