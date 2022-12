No era difícil predecir que Francia estaría en la final de este domingo. Es una maquinaria pesada, pero fresca, dueño de una arrolladora arrogancia que lo hace manejar los partidos a su antojo, acelerando o metiendo el embrague a voluntad. Cuenta, además, con un valor diferencial único: Kylian Mbappé, temible en el uno a uno por su velocidad de Ferrari y su increíble capacidad para frenar de improviso sin perder el control de la pelota.

Mbappé y Hakimi, caballerosidad con el compañero ante todo.

Sin embargo, nadie imaginó verlo tan angustiado como esta tarde en Al Bayt de Jor. Luego de un primer tiempo repleto de dudas, una de las cuales generó la ventaja francesa, Marruecos tomó el control del encuentro. Amrabat nuevamente fue el general que desde su campo ordenaba con cambios de frente o pases cortos los desplazamientos de los suyos. Lo acompañaban Hakimi, responsable de impedir las arrancadas de su compañero Mbappé; también Ounahi, un asistidor elegante, tan habilidoso para el servicio como el mejor brasileño; y la zurda de Ziyech, quien desde la banda derecha tuvo a mal traer a Hernandez y obligó a hacer trabajos extras al esforzado Konaté.

‘Les blues’ aguantó como pudo. Se dejó atarantar, guarecido en su área a la espera de un lanzamiento salvador que permitiera a Kylian acometer una escapada salvadora. Varane, Konaté y Tchoaumeni absorbieron la labor de cubrir los huecos que asomaban enormes, especialmente por los flancos. Fue en esos momentos de mayor desconcierto que surgió la figura de Griezmann. El delantero del Atleti volvió a tener una actuación descomunal que lo erige como uno de los mejores de la Copa, solo un escalón debajo de Messi. Su sentido del juego le permitió estar donde se lo necesitaba, sea metido entre los centrales para darle una mano a Konaté, pegado a la raya para tratar de contener a Ziyech, recibiendo en el centro del campo para devolver en primera y desintoxicar el juego, o pateando con precisión córners y tiros libres siempre en busca de hacer daño.

Las raíces africanas sostienen a Francia | Foto: AFP / FRANCK FIFE

Mbappé continúa siendo determinante en el último cuarto. Su jugadón previo para el gol de Muani -se deshizo de tres jugadores en el área grande- fue desmoralizante para los hombres de Regragui. Sin embargo, no se puede hablar de Francia sin mencionar a Griezmann, su mariscal silencioso, su gran director de orquesta dentro del campo.

Sofyan Amrabat cabizbajo tras la eliminación. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / JUAN IGNACIO RONCORONI

Tampoco se puede dejar de hablar de los sufrimientos de Koundé y Hernandez, de lo rápido en que desaparece Dembelé o de las dudas que deja a veces Lloris. La libreta de Scaloni debe estar repleta. Mbappé vs Messi; el Dibu vs. Lloris; De Paul vs. Griezmann.

Se viene una final inolvidable.