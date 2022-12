Insólito. Luego de varios días de jugarse la final del Mundial Qatar 2022, en Francia aún no superan haber perdido contra Argentina y vienen reuniendo cientos de miles de firmas para solicitar a la FIFA que se repita el partido. Esto debido a errores arbitrales que cometió la terna liderada por el polaco Szymon Marciniak, según indican en Europa.

Hasta el momento se han recaudado más de 200 mil firmas en una solicitud online que se encuentra en WesOpinions. Como argumento, aducen que el arbitraje estuvo “totalmente vendido”. ¿Cuáles son las quejas de estos aficionados sobre la definición de la Copa del Mundo?

Primero, indican que no existió falta de Ousmane Dembélé contra Ángel di María y, por consiguiente, no debió cobrarse penal a favor de la ‘Albiceleste’. Además, manifiestan que en la jugada previa al 2-0 de Argentina, ‘Cuti’ Romero cometió una infracción sobre Kylian Mbappé que no se sancionó.

Asimismo, señalan que el tercer gol de Argentina tampoco debió valer porque dos suplentes estaban dentro del campo de juego cuando Lionel Messi pateaba en el corazón del área de Francia.

En Francia juntan firmas para que se repita la final del Mundial 2022. / Captura de pantalla

Cabe mencionar que esta petición ya se encuentra entre las 20 más numerosas de MesOpinions. Si alcanza el medio millón de rubricas, se situaría en el top 3, aunque es poco viable que la FIFA haga caso a estos reclamos.