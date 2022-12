¿Cuál ha sido el mejor arquero del Mundial?

1. Ornella Palumbo – Panelista en TV Perú

Si bien “Dibu” Martínez salvó la ronda de penales frente a Países a Bajos que clasificó a Argentina a la semifinal, el trabajo de Livakovic, de Croacia, ha sido impresionante. El arquero del Dinamo Zagreb es quien más atajadas hizo en un partido en la historia de los mundiales. Paró 11 pelotas ante Brasil. Y, además, atajó cuatro penales en definiciones.

2. Tabatha Belén – Conductora en Best Cable

Me quedo con Livakovic. El arquero de Croacia fue clave en partidos definitorios en este Mundial, sacando varios manos a mano para ayudar a su equipo. Además de destacar en dos tandas de penales donde fue figura.

3. Alexandra Salgado - Periodista

Definitivamente Bono de Marruecos. De ahí diría que Livakovic de Croacia y Lloris y Dibu Martínez en tercer lugar. Pero Bono primero sin dudas por todo lo que hizo durante el Mundial, fue fundamental para su selección que ha hecho historia en Qatar. Bono atajó de todo frente a fuertes rivales y supieron vencerlos para seguir avanzando en el torneo.

4. Fernanda Huapaya – Periodista de RPP

Para mí el mejor ha sido Livakotic porque además de su gran desempeño a lo largo del Mundial, fue figura en dos partidos de eliminación, contra Japón y Brasil, en los que fue determinante todo el partido y en tanda de penales. Fue pieza clave en la carrera de Croacia hasta semifinales.

Dominik Livakovic es uno de los mejores porteros del Mundial Qatar 2022. (Getty Images)

5. Ana Lucía Rodríguez – Periodista en Gol Perú

El arquero del mundial ha sido Bono. Estaba también en dudas con el croata Livakotic. Pero con lo que ha hecho Marruecos, siendo la selección sorpresa donde muy pocos la tenían clasificando hasta las semifinales Bono es el más destacado. Ha sido fundamental en lo que ha conseguido Marruecos en esta Copa del Mundo. Solo le marcaron un gol hasta enfrentaran a Francia y tiene que ver mucho con su actuación.

6. Andrea Closa – Periodista de RPP

A falta de lo que pueda pasar en la final, me quedo con Yassine Bounou, no solo por sus despejes y atajadas claves durante el tiempo regular, sino también en la tanda de penales ante España. Tiene el plus de ser figura en un equipo que, en gran parte del Mundial, jugó replegado y a la contra. Muy cerca, Livakovic.

7. Karla Chocano – Periodista en Gol Perú

Está súper difícil para mí decidir. Estoy entre Livakovic y Bono, pero me quedo con Bono porque al ser la selección que ha sido revelación en este mundial me sorprendió mucho el nivel técnico de Bono. Sobre todo, para una selección como la de Marruecos en la que muchos de sus futbolistas no han nacido en Marruecos como el caso de Bono. En todos los partidos que ha estado lo ha hecho siempre de la mejor manera, hasta en la tanda de penales y se merece ser el mejor arquero del mundial.

Bono detuvo dos penales en el juego contra España y no permitió un gol en 130 minutos.

8. Silvana Alfaro – Arquera de la Selección y Universitario

Para mí ha sido Bono. Si Marruecos llegó hasta donde llegó en este mundial ha sido principalmente por él. Tuvo muchas intervenciones cruciales que fueron fundamentales para ayudar al equipo. Es un líder dentro y fuera de la cancha.

9. María Fe Serra – Periodista y fundadora de ‘Talenta’

Yo creo que Livakovic. Una parte muy importante para que Croacia haya llegado tan lejos ha sido su arquero. En todo el mundial ha tenido 24 atajadas y es un número altísimo. Ha sido fundamental para su equipo. Lamentablemente el arquero no puede hacer más, como lo vimos en el partido contra Argentina, pero más allá de eso ha sido el mejor.

10. Nathalie Tacchino – Escritora y Sport Media Manager

El mejor ha sido Bono, el arquero de Marruecos. Ha sido pieza clave en todos los partidos con su selección. Contundente, seguro, inteligente, táctico. Una muralla en el arco marroquí. También podría resaltar las brillantes actuaciones de Szczęsny y del “Dibu” Martínez, en momentos claves. Pero, me quedo con Bono.

11. Carolina Salvatore – Periodista de Gol Perú

Bono es el arquero del mundial. Es un trabajo colectivo el que ha hecho Marruecos defensivamente, pero me parece que tiene mucho mérito haber conservado el arco en cero con rivales que eran mucho más favoritos de lo que podía ser Marruecos. Eso pesa en la elección del mejor arquero y ha sido todo de Bono. Hay que esperar la final también con Lloris y el Dibu Martínez, que podrían ser figuras.





Lionel Scaloni es entrenador de la selección de Argentina desde agosto del 2018. (Foto: AFP) / PAUL ELLIS

¿Quién es el mejor técnico de este mundial?

1. Ornella Palumbo – Periodista en TV Perú

Visto lo visto, diría que Scaloni ha mostrado gran flexibilidad en sus planteamientos tácticos, tanto para girar el timón a mitad de partido cuando ha sido necesario como para adaptar el dibujo inicialista de acuerdo al rival.

2. Tabatha Belén – Conductora en Best Cable

Sin dudas, Lionel Scaloni. Argentina encontró problemas en el desarrollo del juego desde el primer partido, y Scaloni supo replantear, en medio de una banca mermada por lesiones y un Di María que no estaba recuperado al 100%. Modificó su sistema en varias ocasiones según el rival y le dio resultados.

3. Alexandra Salgado - Periodista

El técnico de Marruecos Walid Regragui se lleva todos los aplausos en este mundial. Supo plantear una idea de juego que sus jugadores asimilaron y la mostraron en cada partido, superando a grandes rivales y llegando hasta semifinales. Por otro lado, también reconocer el trabajo del entrenador de Japón, Hajime Moriyasu. Supo ganarles a dos potencias como España y Alemania y quedó primera en un grupo muy complicado.

Walid Regragui, entrenador de Marruecos. / GLYN KIRK

4. Fernanda Huapaya – Periodista de RPP

Me quedo con Lionel Scaloni porque supo sacar provecho de sus figuras, repotenciar el equipo sobre la marcha haciendo variantes, como el ingreso de Julián Álvarez por Lautaro Martínez y saber utilizar a los jóvenes Mac Allister y Enzo Fernández para consolidar el mediocampo. Engranó un buen equipo sobre la marcha y Argentina fue de menos a más no solo en resultados, sino en la cancha.

5. Ana Lucía Rodríguez – Periodista en Gol Perú

Yo diría que Scaloni porque ha logrado sacar lo mejor de este equipo argentino. Hasta hace algunos años era otra Argentina y a partir de la Copa América consiguió un récord importante sin perder. Además, ha conseguido que Messi sea feliz en la selección. Le ha quitado una mochila bastante grande y Scaloni tiene mucho que ver, junto con el cambio generacional y el momento de esta Argentina.

6. Andrea Closa – Periodista de RPP

Me quedo con Lionel Scaloni, perdió apenas un partido, supo manejar el grupo y planteó bien los partidos. Se repuso a las bajas. Daría una mención también a Walid Regragui, que armó un equipo compacto y ordenado, con una clara idea defensiva que le sirvió para dejar fuera a Bélgica, España y Portugal.

7. Karla Chocano – Periodista en Gol Perú

Yo me quedo con Didier Deschamps porque creo que es difícil manejar un vestuario con muchas estrellas y mantener una igualdad en el equipo. Tuvo muchas bajas previo al mundial y tuvo que tomar decisiones para llevar a otros jugadores para que el juego de la selección francesa no se afecte. Eso tiene mucho mérito. Es una selección que no necesita ser protagonista del partido o ganar por una diferencia abismal de goles para ser superior y en ese aspecto Deschamps ha hecho un muy buen trabajo desde antes de Rusia 2018 y ahora en Qatar.

8. Silvana Alfaro – Arquera de la Selección y Universitario

Tengo que decir que el mejor entrenador fue Walid Regragui de la selección de Marruecos. Creo que, si bien el equipo tuvo mucho que ver para que llegarán a instancias finales, el técnico fue importantísimo para que eso se diera. Tuvo ciertos cambios, especialmente a último momento que parecían controversiales pero que le funcionaron. Planteó y leyó los partidos, los sistemas que utilizó para poder ganarle a grandes rivales.

9. María Fe Serra – Periodista y fundadora de ‘Talenta’

Es una pregunta complicada porque hay muchos equipos en los que hemos visto la mano del técnico, por sus buenas campañas en Qatar. Pero elijo a Deschamps. Muy aparte de lo que suceda el domingo, llegar a dos finales del mundial seguidas no es nada fácil. Los jugadores con los que campeonó el mundial pasado muchos de ellos no están ahora. Se le lesionaron muchos futbolistas antes del mundial y aun así tiene un planteamiento impecable. La forma que tiene de jugar es muy inteligente. Tal vez no sea el estilo que más guste, donde gana con lo justo y necesario, pero la forma en la que usa a Griezmann es brillante. Es un equipo inteligente y me sorprende la variedad de jugadores que puede tener y como el equipo sigue funcionando porque tienen una idea muy clara.

Didier Deschamps elogió el sistema defensivo de Marruecos. (Foto: EFE)

10. Nathalie Tacchino – Escritora y Sport Media Manager

Para mí el mejor es Scaloni. También ayuda que tenga un equipo liderado por Lionel Messi e integrado por cracks de la talla de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, que han sido claves para que esta Argentina esté en la final de Qatar. Sin embargo, Scaloni y su equipo técnico han sabido manejar al grupo y brindarles confianza y soporte, elementos vitales para lograr la cohesión y el éxito.

11. Carolina Salvatore – Periodista de Gol Perú

Me parece que Lionel Scaloni ha sido el mejor. Algunos podrán decir que es una cuestión ligada a la emocionalidad y nacionalidad, pero no. Tiene que ver con que puso un once inicial que no le funcionó, que le presentaba muchas dudas y no tuvo problema en modificarlo. Saco a Paredes que era un jugador base, que lo sostuvo a lo largo de la Copa América. También lo saco a Lautaro Martínez y lo pone a Acuña. Bajo esas circunstancias tuvo que ir cambiando el equipo con jugadores que ni estaban seguros en la lista de convocados. Ha sido un técnico que ha sabido adaptarse a las circunstancias, ha modificado a los jugadores y es un entrenador que te modifica varias veces el sistema táctico según el partido y el rival. Al otro que hay que reconocer es al técnico de Marruecos Walid Regragui. Ha leído muy bien los partidos. Con sus fortalezas y debilidades supo armar un equipo compacto, muy sólido defensivamente y que sabe a lo que juega.





¿Cuál ha sido la revelación?

1. Ornella Palumbo – Periodista en TV Perú

Como selección, Marruecos. Nos ha sorprendido a todos. Es un equipo con calidad individual y colectiva, y muy combativo. Como jugador, Julián Álvarez. A sus 22 años y en su primera experiencia en un mundial ha demostrado una gran inteligencia para jugar. Sin ser un centrodelantero típico, sino más bien de estatura baja, hace la diferencia con sus desmarques y diagonales. Dinamiza lo que ocurre en el área.

2. Tabatha Belén – Conductora en Best Cable

La selección de Marruecos ha sido la gran revelación. Primera clasificación a semifinales en un Mundial, con solo un gol recibido y de autogol, y jugando muy bien, ejecutando su propuesta futbolística de inicio a fin. Y un orden defensivo impresionante, además de la intensidad que tuvieron siempre en el ataque.

Marruecos, la sorpresa.

3. Alexandra Salgado - Periodista

Marruecos definitivamente. Este mundial ha sido un mundial donde la parte mental ha tenido mucho protagonismo y sobre todo en tanda de penales. En un certamen tan competitivo mantener esa parte mental y en envión anímico fuerte es o te caes o te levantes y el cuerpo técnico de Marruecos supo trabajar no solo lo físico y lo táctico sino también lo mental. Esta selección terminó sorprendiendo a todos en el mundial justamente por esto.

4. Fernanda Huapaya – Periodista de RPP

Marruecos ha sido la revelación. No era candidata desde la previa por individualismos y colectivo, pero terminó haciendo historia y siendo una de las de mejores desde el juego. Recibió apenas un gol en fase de grupos (autogol) y los dos tantos en semifinales ante Francia, y resultó tener una de las defensas más sólidas. Además, mostró al mejor volante central del Mundial: Sofyan Amrabat. Equipazo.

5. Ana Lucía Rodríguez – Periodista en Gol Perú

Marruecos. Yo no lo tenía en la mira y creo que nadie lo veía llegando hasta casi instancias finales. No pensé que iba a pasar la fase de grupos y terminó eliminando a Portugal. Ha dejado jugadores que sin dudas después de este mundial los vamos a ver en otros equipos gracias a su actuación en esta Copa del Mundo.

6. Andrea Closa – Periodista de RPP

Como selección, Marruecos. Individualmente, Azzedine Ounahi, volante de la selección marroquí, clave en la salida de la pelota, muy técnico con manejo de ambas pierdas, gran despliegue, hábil para romper líneas y para los regates. Tiene gran visión y buen trabajo sin balón.

Gol de Julián Álvarez hoy, Argentina vs. Croacia por Mundial 2022: mira el gol de la selección Argentina para el 2-0 de la semifinal | Foto: AFP / JUAN MABROMATA

7. Karla Chocano – Periodista en Gol Perú

Como revelación del mundial yo iría por Julián Álvarez de la selección argentina. Como un jugador que no es titular en el Manchester City y que llegó como una pieza de recambio en este equipo y ahora se ha reafirmado como titular indiscutible para Scaloni. Viene siendo el socio ideal de Messi, se entienden a la perfección y es un delantero que tiene ese olfato de gol, pesado, en el área, y encuentra la manera. Con 22 años es para mí la revelación completa de esta Copa del Mundo.

8. Silvana Alfaro – Arquera de la Selección y Universitario

Me gustó mucho lo que hizo Julián Álvarez en este mundial. Pienso que empezó la Copa como suplente y se ganó el puesto de titular con lo mostrado en la cancha. Hoy en día es decisivo para que Argentina haya ganado los partidos y juegue la final.

9. María Fe Serra – Periodista y fundadora de ‘Talenta’

Para mí ha sido Marruecos. Siempre he tenido un buen concepto del fútbol africano porque es un fútbol muy bonito de ver. No es muy vertical, es rápido, son partidos entretenidos. Más allá de eso, nunca llegan tan lejos. Por eso lo de Marruecos es tan sorprendente. A Marruecos no lo tenía para nada más aun jugando como juega. Si me generaba expectativa porque tienen jugadores de mucho nivel, pero no me esperaba que la selección jugará tan bien, lo hicieron excelente y ha sido una revelación para bien. Daba gusto verlos jugar.

Amrabat, el candado marroquí.

10. Nathalie Tacchino – Escritora y Sport Media Manager

La revelación ha sido la selección de Marruecos, sin duda. Nadie lo tenía mapeado como un equipo fuerte y ha hecho un Mundial increíble llegando a las semifinales, jugando de tú a tú ante los grandes, siendo ordenados, perseverantes y teniendo individualidades importantes. Es un equipo revelación y que además cae bien: respetuoso, guerrero y agradecido con los suyos.

11. Carolina Salvatore – Periodista de Gol Perú

De los jugadores revelación sin dudas Amrabat me gustó mucho, el volante central de marruecos. Es un jugador que, si bien esta hace unos cuantos partidos en la Fiorentina, no tiene la titularidad. Pero este mundial lo ha expuesto en su mejor versión. Es un futbolista que quita, recupera, que llega al arco. Tiene todos los condimentos. El otro que me pareció una gran sorpresa fue Enzo Fernández. El primer partido que entra tuvo la responsabilidad de manejar el equipo en un partido donde no salían las cosas. También debo mencionar lo de Julián Álvarez que ha sido increíble.





¿Quién es el mejor del mundo?

1. Ornella Palumbo – Periodista en TV Perú

Tengo un dilema o tal vez un ‘trilema’ si esa palabra existe: Messi, Mbappé y Griezmann. Aún no sé en qué orden, pero los tres combinan genio y pie extraordinario.

2. Tabatha Belén – Conductora en Best Cable

Para mí es Messi. El liderazgo que está asumiendo con una Argentina bastante joven, además de sus estadísticas: 5 goles y 3 asistencias, reflejan que está apareciendo en todos los partidos. Es un Messi con mucha hambre de gloria, con una personalidad más aguerrida y con mucha magia en los pies.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 13, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates after the match as Argentina progress to the final REUTERS/Molly Darlington / MOLLY DARLINGTON

3. Alexandra Salgado - Periodista

Creo que dependerá de quién gane la Copa. Por un lado, esta Messi y del otro Mbappé, los dos están empatados por el gran mundial que han hecho. Messi con cinco goles y mejor asistidor con 35 años es una locura. Mientras que Mbappé, también con cinco goles, siendo MVP tres veces y con 23 años podría ganar su segundo mundial. Los dos son unos monstruos.

4. Fernanda Huapaya – Periodista de RPP

Más allá de quien gane, creo que el Mundial de Lionel Messi ha sido sobresaliente por su influencia en Argentina. Además de tener buenos números, ha sido la principal figura de la ‘Scaloneta’ para llegar hasta la recta final. Muestra su mejor versión con la ‘albiceleste’ jugándose su último Mundial y quiere hacer historia.

5. Ana Lucía Rodríguez – Periodista en Gol Perú

Para mí lo sigue siendo Messi. Pienso que es un Messi que ha ido de menos a más al igual que Argentina. Si bien Mbappé viene destacando, pero creo que Messi es una pieza fundamental para que hoy Argentina este jugando la final de la Copa del Mundo y para que hayan ganado la Copa América también. Aparte es un Messi distinto, mucho más rebelde, tiene ese carácter de capitán que antes muchos le pedían y que era lo que le faltaba y ahora lo está demostrando. Si Mbappé juega una gran final y termina ganando se podría entrar en debate, pero para mí siempre Messi es el mejor.

6. Andrea Closa – Periodista de RPP

Me cuesta quedarme con uno solo. Creo que la final podrá definirlo, al ser el duelo más importante. Estoy entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann que, aunque no lo tradujo en goles, ha sido un todoterreno, con una labor bastante sacrificada.

10. Kylian Mbappé en Francia vs. Polonia| Recorrido de 21.9 millas por hora. (Foto: Getty Images) / FEP

7. Karla Chocano – Periodista en Gol Perú

Es una pregunta complicada, pero son dos situaciones. Yo creo que Lionel Messi en este momento es el mejor del mundo, es el argentino con más partidos en mundiales y está rompiendo estadísticas con el solo hecho de estar jugando en la final. Está en una etapa de disfrutar, de estar para el equipo, de jugar para la selección. Han formado un vínculo muy fuerte con sus compañeros y más allá de que quizás no siempre se vea con el gol, lo que hace Messi en la cancha es extraordinario. Se marca también una época porque Messi está abriendo el paso para una nueva figura como Mbappé, 23 años, está a punto de ser bicampeón del mundo y siempre es una exquisitez verlo. Tal vez en una etapa más de ser importante en los últimos metros de la cancha, con una velocidad alucinante y aparte de ser una de los personajes más importantes de este momento Francia no depende solo de Mbappé. Creo que son dos realidades distintas: Messi es el mejor del mundo en este momento, pero Mbappé está camino a serlo.

8. Silvana Alfaro – Arquera de la Selección y Universitario

El mejor del mundo para mí es Messi. Messi tiene esa jerarquía que te impone en la cancha. El juego que le ha dado a la selección argentina en este mundial es muy importante. Es fundamental no sólo en asistencias y goles sino en momentos claves y decisivos de los partidos, eso lo hace ser el mejor.

9. María Fe Serra – Periodista y fundadora de ‘Talenta’

Esta pregunta se me hace muy difícil. Para mí el mejor jugador del mundial desde la primera fecha hasta la última ha sido Griezmann. En este mundial su actuación ha sido brillante, siempre está bien ubicado, está en toda la cancha. Es el jugador que más ocasiones de peligro ha generado en este mundial. Juega muy bien, demasiado elegante, casi todo al primer toque. El mundial que ha hecho es incomparable. Se está llevando menos reflectores de Messi e incluso de Mbappé injustamente porque no está haciendo goles, pero porque está en una posición más retrasada. Por otro lado, el mejor jugador de la historia es Messi y en este momento está en un nivel increíble. Por lo que me cuesta decidir quién es el mejor del mundo a día de hoy.

10. Nathalie Tacchino – Escritora y Sport Media Manager

Messi, de todas maneras. Por sus goles, su clase, por el juego de locos que despliega, las asistencias fundamentales, los lujos, la eficacia, su visión que desestabiliza a cualquiera. Por ponerse al equipo en las espaldas. Su mística, el liderazgo, lo que transmite, lo que significa para sus compañeros, para su país, para el mundo. Es un placer verlo jugar y sí, esta es su mejor versión vistiendo la albiceleste.

11. Carolina Salvatore – Periodista de Gol Perú

El mejor del mundo sin lugar a dudas es Leo Messi. Después podemos hablar de lo brillante que es Mbappé, pero con la responsabilidad en el juego que conlleva una selección y un equipo como la Argentina y tener una figura como Messi que es el que mueve el balón, el que en los momentos que no salía nada sacaba algo. Esta es la mejor versión de Messi desde lo temperamental, actitudinal y de juego, es el distinto que ha sacado los partidos adelante. Para mi Messi es hoy el mejor jugador del Mundial. Mbapppé y Griezmann han tenido un buen mundial.