Cofundadora de Equility Sports Management, una agencia de representación y marketing de fútbol femenino, Ximena Estrada tiene como objetivo trabajar con jugadoras consolidadas para buscarles mejores condiciones laborales. Después de levantarse varias veces por la madrugada en las últimas dos semanas, nos cuenta cómo vive el Mundial y cuál es su candidato a llevarse el trofeo.

—¿Quién es tu candidato para ganar el Mundial de Qatar 2022? ¿Por qué?

Para mí el candidato es Argentina. Fuera de que es una selección que me gusta mucho, que la sigo todos los mundiales y que soy fanática de Messi; me parece que es una selección argentina que no veíamos hace muchos años. Es una generación nueva, con un equipo consolidado. Así que para mí se perfila como favorita Argentina, pero no descarto a Brasil, tampoco a Inglaterra ni Francia.

—¿Quién será el goleador en Qatar 2022?

Mbappé por todo lo que viene haciendo en su club y su selección.

—¿Messi, Cristiano Ronaldo o Mbappé?

Es una pregunta difícil. Son tres jugadores espectaculares, pero son generaciones distintas. Por más que reafirmo que ojalá el campeón sea Argentina, porque creo que muchos queremos que Messi gane el Mundial, veremos una destacada participación Mbappé. Para mí va a ser el MVP de este Mundial.

—¿Dónde ves el Mundial?

Lo veo en mi casa, así como en todos los mundiales. Prefiero verlo sola en casa porque me gusta mirarlo tranquila y analizar. No soy mucho de ver partidos en grupo porque no me gusta estar comentando ni tener distracciones.

—¿Tienes alguna cábala mundialista?

Creo que hablar de una cábala es más cuando tu selección participa. Así que esta vez no tengo ninguna. Pero mi cábala para las Eliminatorias y para el Mundial pasado fue siempre usar la misma ropa, siempre la misma camiseta, la que nos clasificó a Rusia y con el mismo jean, las mismas zapatillas, casi al 100% tener el mismo outfit. Es algo que hago siempre cuando juega mi equipo.

—¿Cuál es el primer mundial que recuerdas o el que viste primero?

El primer Mundial que recuerdo mucho porque coleccioné mi primer álbum del mundial -en general yo coleccionó los álbumes-, fue Francia 98.

—¿El mundial te paraliza realmente?

La verdad que es sí. Trato de ver el 100% de los partidos. Ya me pasó en el de Corea-Japón que me tenía que poner alarmas súper temprano. Ahora es lo mismo con Qatar. Me parece que es clave el aprendizaje, el espectáculo que te dan las selecciones, ver la madurez de los jugadores a lo largo de los años. Las selecciones muestran caras nuevas, estrategias, ver cómo el fútbol avanza. Soy muy fanática del Mundial en sí, lo priorizo sobre varias cosas en mi vida.

—¿Qué falta para que el mundial de fútbol femenino concite esta atención? ¿Se logrará algún día?

La realidad es que la cantidad de años que se ha jugado el Mundial masculino versus el femenino es mucho más amplia, lo que ha logrado posicionar este torneo. No me atrevería a decir cuánto tiempo falta con exactitud, pero creo el avance del fútbol femenino: de los Mundiales, de las Eurocopas, las Copas Américas, alrededor del mundo en general ha sido increíble. Para mí el Mundial del próximo año va a romper récords de asistencias, vamos a ver goles espectaculares, tendremos selecciones sudamericanas más consolidadas compitiendo a la par con Europa o Estados Unidos. Es un tema más que nada de trabajo, de gestión deportiva, de marketing, de inversión de la FIFA, la UEFA, la Conmebol y los clubes. Al final el Mundial es el resultado de las selecciones y las selecciones son el resultado de cómo se desarrollan las chicas en los clubes. Entonces es toda una cadena. Lo importante es que se pueda cortar la brecha entre un fútbol sudamericano, asiático contra uno europeo, pero también pasa en el masculino.

—¿Qué opinas de quienes todavía creen que las mujeres no sabemos de fútbol?

Creo que todos tenemos la libertad de opinar lo que nos parezca, pero es importante aprender a escuchar, a reconocer y en realidad y dejar de ligar el deporte y el fútbol en específico con el género. Pienso que ya en esta época hemos visto que las mujeres se desarrollan muy bien como futbolistas, entrenadoras, agentes, periodistas, comentaristas, el abanico es super grande. Cada vez vemos más igualdad en las mesas críticas, en las canchas, en los comandos, así que más que opinar creo que es un poco analizar la situación que hay hoy y repensar este estereotipo que algunos tienen tan arraigado.