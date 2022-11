Cuando un jugador como Lionel Messi, falla en un momento decisivo, todas las otras consideraciones están de más. No importa que su equipo haya vencido 2-0 y haya ganado con soltura a un rival duro. No importa porque desde el punto de penal, Lionel Messi ha permitido que le atajen una pena máxima. Y eso es algo que en otra instancia no se le hubiera perdonado. Porque tiene la condena del elegido: deber ser Messi, Maradona, Kempes y todos los demás.

Messi, parado frente al arco de Polonia, ha revivido todos los fantasmas que le tocan al mejor jugador del mundo. Recibió un regalo del VAR y en lugar de aceptarlo, prefirió rematar colocado para que Szczęsny la saque. Y ahí, probablemente, decidió que no valía la pena ser decisivo este día. ASÍ LO CONTAMOS | Minuto a minuto: ¡Argentina clasificó a octavos de final! venció 2-0 a Polonia Por eso los llamados fueron Mac Allister y Álvarez, uno salido de las canteras de Argentinos Juniors y otro, un hijo de River Plate consolidado bajo el rigor de Pep Guaridola. Por eso se necesitaba su gloria, y su furia. Wojciech Szczesny atajó penal de Lionel Messi en el Argentina vs. Polonia. (Foto: AFP) / GLYN KIRK Fue un primer tiempo terrible, en el que Polonia jugó a dejarle el balón a Argentina y Argentina jugó a permitir que el portero Szczęsny sobresalga por algo más que por su porte de árbitro FIFA. Ocurrió en el penal que erró Messi y en una infinidad de jugadas a lo largo de la primera mitad. A los 2′, un cabezazo de Otamendi. A los 10′, Messi encaró por la izquierda y el portero mandó al córner. A los 16′, Acuña la mandó muy alto. A los 28′, fallaron en jugadas consecutivas los que luego harían los goles. A los 32′, un córner de Di María casi acaba en gol olímpico. A los 37′ Szczęsny atajó el penal. Y a los 42′ Mac Allister erró por poco. Hay que entender un primer tiempo tan cardíaco para empezar a ver el desahogo del gol al inicio de la segunda parte. MÁS EN DT | “Nos hemos quedado en Sudamérica. En los otros continentes juegan a otra cosa” A los 46 minutos, cuando Polonia había hecho cambios que iban a garantizar una segunda parte un poco más ofensiva de parte de los europeos, Alexis Mac Allister decidió poner las cosas en su lugar: recibió un pase arrastrado de Nahuel Molina y le negó un derechazo mordido inalcanzable para el portero polaco. A partir de ahí el dominio argentina se agudizó, y el encuentro se fue convirtiendo poco a poco en un partido que había que ver a dos pantallas, averiguando cuánto iba el otro encuentro del grupo para ver si es que a Polonia le alcanzaba. Peor todavía luego del minuto 67, cuando Julián Álvarez nos recordó el cañón que lleva en la pierna derecha. Luego no hubo mucho más. Solo como una broma de mal gusto, Tagliafico —casi al final— estuvo a punto de poner un gol que podría haber eliminado a los polacos. Antes Martínez ya había perdonado. Después de eso Argentina siguió, caminando, hacia los octavos de final ante Australia. Y hacia la gloria.