1. ¿Qué número usarías si fueras futbolista?

Me gustaría volver a jugar con el número 11. Me encanta.

2. ¿Quién es el mejor jugador peruano de todos los tiempos?

Por lo que hizo en los mundiales: Teófilo Cubillas.

3. ¿Qué selección peruana fue la que más te gustó?

No pude ver todos los partidos completos, aunque hace un tiempo conseguí un material por VHS. Y me gustó muchísimo la selección del 70.

4. ¿Cómo sería tu gol soñado con Perú en un mundial?

Un gol de chalaca.

5. ¿Cuál es la frase de un narrador de fútbol que más recuerdas?

Una que me marcó fue la de un narrador brasileño, que después de gritar un gol decía: “¿Quién es el padre de ese niño?”. Era muy gracioso.

6. ¿El gol peruano que más gritaste?

El de Jefferson Farfán, en el partido del repechaje con Nueva Zelanda.

7. ¿Cuál es el mejor gol de la historia de los mundiales?

El de Pelé en la final de Suecia 58. Y el de tiro de libre de Cubillas a Escocia, sobre todo por el disparo con tres dedos. Nunca vi algo así.

8. ¿El mejor recuerdo futbolero?

Todos los goles que hice.

9. ¿El momento más triste en el balompié?

Cuando falleció mi padre pocos días antes de la final de la Copa Libertadores.

10. ¿Cuál es la cábala más extraña que seguiste por un partido?

Siempre me hacía la señal de la cruz y entraba a la cancha con el pie derecho. Y antes de patear un tiro libre o córner me acomodaba los chimpunes.

11. ¿Pelé o Maradona?

Lo que hizo Pelé en el fútbol nadie lo podrá igualar.

12. ¿Messi o Cristiano?

Messi.

13. ¿Crees que llegaremos al próximo mundial?

Sí, Perú tiene equipo y entrenador. Además ya maduró bastante y hay más cupos.

14. ¿Quién crees que ganará este Mundial?

Brasil, creo que ya le toca.

15.¿Fútbol con VAR o sin VAR?

Con VAR.

16. ¿De acuerdo con Qatar como sede?

A mí me está gustando el Mundial de Qatar, me gustan los estadios, el espectáculo, hay sorpresas, etc.

17. ¿El tapadito o sorpresa del Mundial?

Japón y Marruecos.

18. ¿Futbolista mujer que más admiras?

La brasileña Marta.