Robert Lewandowski anotó su primer gol en una cita mundialista en Qatar 2022. 76 tantos ya tenía el capitán de la selección de Polonia y el número 77 podría ser el más importante de su carrera por ser en la competición más importante del fútbol. El delantero cumple así uno de sus más grandes sueños y suma la esperanza de clasificar a octavos de final de la Copa del Mundo con su país.

ROBERT LEWANDOWSKI SCORES HIS FIRST WORLD CUP GOAL FOR POLAND!!! 🇵🇱 pic.twitter.com/PiEcgujbIQ — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2022

Con este gol Lewandowski sella la victoria de Polonia ante una gran Arabia Saudita y se pone primera de grupo C a espera del encuentro entre Argentina y México. El capitán polaco alimenta la ilusión de todo un país que ve en él las posibilidades de seguir en carrera en el certamen mundial y deja en el olvido el penal fallado en la primera fecha ante los mexicanos.

#Comunidad4T #NoticiasMundoQatar ¡LO TAPÓ! ¡OCHOA ATAJA PENAL A LEWANDOWSKY! | México 0-0 Polonia | Mundial Qatar 2022.



Como en cada Mundial, #MemoOchoa se luce atajando penal a #Lewansdowsky.



🇲🇽 pic.twitter.com/l44V8Jorx7 — Joshua Aries 216 (@JoshuaAries216) November 23, 2022

Qatar 2022 es la segunda actuación en una Mundial para el delantero del Barcelona, quién estuvo en Rusia hace cuatro años, pero donde no pudo anotar. Lewandowski ha demostrado ser pieza clave para su selección en los dos últimos procesos de eliminatorias para la Copa. Anotó 25 goles en 19 partidos, y nueve de ellos ayudaron en la clasificación para llegar a Qatar.

“Soy consciente de que, con cada uno de mis goles crecen las expectativas. De mí se espera que marque goles”, aseguraba el capitán en una entrevista para la FIFA previo al Mundial. Con 135 partidos Lewandowski posee el récord histórico de presencias en la selección de Polonia. Ahora con 77 tantos sigue sumando como máximo anotador de la historia de su combinado.

A pesar de su gran rendimiento en Rusia 2018 muchos se decepcionaron por la actuación de Lewandowski y Polonia en aquella Copa del Mundo. “Fue una de las mayores decepciones de mi carrera. No solo porque cayéramos eliminados en la fase de grupos del Mundial, sino porque no generamos ocasiones. No tuve ocasiones, no marqué ningún gol, y eso siempre duele”, sentenció el delantero.

En esa edición mundialista Polonia solo pudo ganar en el primer partido en la fase de grupos ante Japón. Pero luego cayeron frente a Colombia y Senegal y así se despidieron del Mundial, al que regresaban después de las ausencias en Brasil 2014 y Sudáfrica 2010. Por eso la importancia de esta victoria ante Arabia Saudita es tan grande. No solo por el significado para el equipo, sino porque se redimen de la mala participación en Rusia. Asimismo, el clasificar a octavos en Qatar simbolizaría el regreso de los polacos a estas instancias desde 1986.

Primer gol del polaco en un mundial para adelantar el marcador 2-0 a favor 🤩.#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/8XgAfdOA5g — DSports (@DSports) November 26, 2022

Con 34 años Lewandowski es el gran estandarte de esta selección. El capitán que ahora juega para el Barcelona en una temporada algo irregular, demuestra que sigue siendo vigente para su combinado y que puede ser ese gran líder que le devuelva la gloria a Polonia en los Mundiales.