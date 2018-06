Rusia 2018 | Grupo F: El monarca apunta al pentacampeonato

Alemania tiene la firme convicción de llevarse nuevamente la Copa del Mundo para alcanzar a Brasil como máximos ganadores de los mundiales, y tiene plantel para hacerlo. El grupo será una pelea ante una misteriosa Corea del Sur, la combativa Suecia y el intenso México. Misión que no parece difícil.



Rusia 2018: El grupo F en datos​





Alemania: El rey cuida su corona

El actual monarca de la Copa del Mundo no tiene otra cosa en mente que repetir el título de la edición 2014. Para ello deberá apostar por la juventud y la experiencia que destila su plantel principal, el cual hace apenas un año regaló un brillante espectáculo en la Copa Confederaciones.

Alemania, sobre el papel, es uno de los claros candidatos por ser el vigente campeón. Su estilo a la hora de iniciar un partido se ha fortalecido en todas las zonas gracias a la constante evolución técnica y táctica de Joachim Löw: defensa segura con Hummels y Boateng; laterales potentes con Kimmich y Jonas Héctor; mediocampo sólido con Khedira y Kroos; volantes brillantes con Müller, Özil y Draxler y delantera eficaz con Werner.

El tema de la portería es un punto aparte, ya que muchos pensaron que Ter Stegen sería el dueño absoluto del arco por su temporada con el Barcelona. Sin embargo, el comando técnico esperó que Manuel Neuer se recuperara de una lesión del pie para incluirlo en la nómina mundialista.

La estrella



Dentro de una escuadra llena de genios mundiales, destaca como el mejor Toni Kroos, un mediocampista lúcido de asistencias milimétricas. Es el eje de salida del Real Madrid con el que viene de ser tricampeón de la Champions League y espera coronar este año con un bicampeonato en la Copa del Mundo.



Rusia 2018: Perfil de equipo, Alemania





Corea del sur: Un ‘Tigre’ agazapado



Llegar a una Copa del Mundo ha resultado un trámite común para Corea del Sur. Desde 1986 ha clasificado de manera ininterrumpida, pero para Rusia 2018 padeció más de la cuenta, al quedar en segunda casilla de la tercera etapa de las Eliminatorias por detrás del combinado de Irán.

En un principio el combinado de Corea del Sur estaba bajo las órdenes del alemán Uli Stielike. Los resultados no lo acompañaron y terminó siendo sustituido por su asistente técnico Shin Tae-yong, quien le regresó a los suyos el espíritu combativo y el buen fútbol.

Ya con un nuevo entrenador confirmado, Corea del Sur fue consolidando un sistema formativo representado en un 4-2-3-1 en el cual priman la intensidad y el orden defensivo. La presión alta también se encuentra en su libreto. A nivel ofensivo proponen un gran despliegue por los costados con atacantes veloces como Son Heung-min y Hwang Hee-chan.

La estrella

​

Son pocos los futbolistas coreanos que militan en el exterior. Precisamente uno de ellos lleva la batuta y se trata del versátil atacante Son Heung-min, quien es una de las figuras del Tottenham. Apenas tiene 25 años y se caracteriza por ser un habilidoso extremo con capacidad de delantero centro que le pega bien a la pelota con ambas piernas. En la Premier League ha concretado un total de 12 goles.





Rusia 2018: Perfil de equipo, Corea del Sur





México: Por el quinto partido



Después de recibir una dolorosa goleada de 7-0 por parte de Chile, en la Copa América Centenario, México no volvió a ser el mismo equipo que era admirado por el mundo.

El director técnico Juan Carlos Osorio no tiene un once base fijo. Es cierto que su planteamiento es un sólido 4-3-3, pero con muchos retoques que –por lo general– no tienen sentido. A lo largo de los años ha colocado a varios futbolistas en posiciones no habituales o en las cuales no se han desempeñado con mucha frecuencia. Para Osorio, por ejemplo, el defensor Luis Reyes es un mediocampista. Mismo caso atraviesa Miguel Layún, cuya posición natural es de lateral en la banda izquierda, pero en México es utilizado en la primera línea de volantes, como un ‘5’.

En México ven a Osorio como un científico loco que busca crear un superelenco, el cual hasta ahora no apareció en cotejos de extremo rigor. Y de mantenerse así, los aztecas verán muy lejos el famoso quinto partido (cuartos de final), al que no acuden desde que fueron sede de una Copa del Mundo en 1986.

La estrella



Javier ‘Chicharito’ Hernández se encargará de llevar la bandera de México. A pesar de que no ha tenido una campaña brillante en el West Ham es un referente importante en el ‘Tri’. Es el goleador histórico con 93 tantos y buscará revalidar ese título en el transcurso del campeonato mundial en Rusia, suelo en el que ya gritó un gol con su selección: en la Copa Confederaciones.



Rusia 2018: Perfil de equipo, México



Suecia: Gigantes renovados



Después de doce años de ausencia, Suecia regresó por la puerta grande a un Mundial de fútbol. Lo logró venciendo en la repesca intercontinental a la siempre férrea Italia.

Sin Zlatan Ibrahimovic, Suecia ha encontrado un estilo muy interesante que generará muchos comentarios en Rusia 2018. El entrenador Janne Andersson apuesta por un esquema 4-4-2 clásico que destaca por el orden que demuestran Lustig, Lindelöf, Granqvist y Augustinsson en defensa, la rudeza de Larsson y Ekdal en el centro del campo y la astucia de Forsberg y Claesson en los lados. En la delantera aparecen Marcus Berg y Ola Toivonen como dos puntas corpulentos preparados para ganarles las espaldas a los zagueros contrarios a través de balones largos o por la elaboración de jugadas puntuales a puro toque en el ras del césped.

A pesar de tener un juego intenso, rocoso y directo, Suecia no la ha pasado bien en los duelos preparatorios para la Copa del Mundo. Solamente ganó uno de los cuatro que disputaron este año.

La estrella



Emil Forsberg es el llamado a ser el crack sobresaliente de este renovado cuadro sueco. Habilidoso mediocampista con demasiado talento en las bandas que ha sabido brillar en la Bundesliga con la camiseta del RB Leipzig. Posee mucha inteligencia a la hora de ubicarse cerca del área rival, ya sea para rematar o dar una asistencia al compañero.



Rusia 2018: Perfil de equipo, Suecia