YouTube: el emocionante relato del 'Pollo' Vignolo en los goles de Argentina ante Nigeria | VIDEO

No pudo contener la emoción. El periodista argentino Sebastián 'Pollo' Vignolo reaccionó efusivamente tras los goles de la Albiceleste que la clasificaron a octavos de final de Rusia 2018. El video fue compartido en YouTube.

"Gol argentino. No me preguntes quién lo hizo porque lo grité con usted. Cerré los ojos y fui uno de ustedes. No me preguntes quién fue. No me importa. Me importa que fue argentino", relató el reconocido periodista de FOX Sports.

"Perdónenme por la desesperación. Esto es poner corazón. Eso es poner alma. Es una Copa del Mundo infartante, que te desequilibra" agregó el 'Pollo' Vignolo, como es conocido popularmente.

El gol del triunfo de Argentina ante Nigeria, llegó de los pies del volante Marco Rojo y a solo cinco minutos del final del partido. Antes marcó Lionel Messi a los 14' y Moses puso el empate parcial con un gol de penal.