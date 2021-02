Bill Gates ha sido uno de los personajes en la industria de tecnología más involucrados en la enfermedad de Covid-19. Hace años, en una charla TED, advirtió sobre una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo y, ahora, alerta que debemos aprender de la situación actual y estar preparados pues, la próxima pandemia será 10 veces peor.

En una entrevista que el cofundador de Microsoft concedió a un medio alemán, compartió que la humanidad no está preparada para la próxima contingencia sanitaria. “Esta pandemia es mala, pero una futura pandemia podría ser 10 veces más grave”, dijo el empresario, quien instó a los gobiernos a proteger a sus ciudadanos contra posibles nuevas enfermedades y a las personas a aprender de lo que estamos viviendo actualmente.

Además, dijo que, si se quiere detener la próxima pandemia será necesario gastar decenas de miles de millones de dólares al año.

Cabe señalar que si bien en esta ocasión Gates no compartió fechas estimadas, en una entrevista con el Financial Times en abril de 2020, el empresario dijo que probablemente ocurrirá un brote viral similar cada 20 años, o menos si es que no aprendemos la lección.

Asimismo, en un post en el blog de su fundación, escrito en conjunto con su esposa Melinda Gates, el multimillonario afirmó que la lamentable realidad es que la Covid-19 puede no ser la última pandemia. “No sabemos cuándo llegará la próxima, si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad nueva que nunca antes habíamos visto. Pero lo que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos tome desprevenidos de nuevo. La amenaza de la próxima pandemia siempre estará sobre nuestras cabezas, a menos que el mundo tome medidas para prevenirla”.

Pero no todo es negativo según la visión del también filántropo que destacó el acelerado desarrollo científico a nivel mundial que se dio por la Covid-19. De hecho, en su opinión, si la pandemia se hubiera presentado cinco años atrás la humanidad no habría tenido las condiciones para desarrollar una vacuna en tan poco tiempo, por lo que, también aprovechó para felicitar a los científicos.

Respecto al tema de las vacunas Gates pidió a los gobiernos evitar el nacionalismo y contribuir a que las dosis se distribuyan de la manera más justa en todo el mundo.

Prevenir como si se tratara de una guerra

Más allá de las advertencias sobre lo que podría ocurrir en un futuro, Gates siempre ha compartido las medidas que, desde su punto de vista, deben tomarse para prevenir una catástrofe y, esta no fue la excepción.

“Para evitar que vuelvan a ocurrir las dificultades del último año, la preparación para una pandemia debe tomarse tan en serio como tomamos la amenaza de una guerra. El mundo no estaba preparado para la pandemia de Covid-19. Creo que la próxima vez será diferente”, afirmó en su blog.

El empresario dijo que es necesario que en el mundo se dupliquen las inversiones en investigación y desarrollo no solo para enfrentar las crisis actuales sino para desarrollar capacidades completamente nuevas. En ese sentido pidió a las autoridades seguir apoyando a la ciencia, aun cuando la pandemia de Covid-19 se controle.

Finalmente se mostró a favor de la creación de plataformas de megadiagnóstico, es decir, sistemas que sean capaces de evaluar la salud de al menos 20% de la población cada semana con la intención de detectar a tiempo posibles riesgos.

Dicho sistema, según la propuesta del millonario, debe ser responsabilidad de un grupo de socorristas de enfermedades infecciosas, al que llamó “escuadrón de bomberos pandémicos”. “Al igual que los bomberos, son profesionales completamente capacitados que están listos para responder a posibles crisis en cualquier momento. Cuando no están respondiendo activamente a un brote, mantienen sus habilidades afiladas trabajando en enfermedades como la malaria y la polio”, dijo.

De esta manera, habría un equipo atento a cualquier patógeno extraño que surja en diferentes poblaciones mundiales, para evitar su propagación como sucedió con el nuevo coronavirus.

_____________________________

VIDEO RECOMENDADO

Tensión en el Capitolio: Así fue el asalto a la sede del Congreso de EE.UU.

TE PUEDE INTERESAR