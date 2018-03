Cambridge Analytica suspende a su presidente, Alexander Nix

La empresa británica Cambridge Analytica anunció este martes haber suspendido a su presidente ejecutivo tras el escándalo del presunto desvío de datos privados de decenas de millones de usuarios estadounidenses de Facebook para ser usados en beneficio de la campaña de Donald Trump.

Alexander Nix fue suspendido "con efecto inmediato y en espera de una investigación completa e independiente" indicó un comunicado de Cambridge Analytica.



La cadena británica Channel 4 emitió el lunes un reportaje en el que un periodista encubierto grabó con cámara oculta a Nix. En las imágenes se ve cómo el presidente ejecutivo propone técnicas para manipular a la opinión pública, como lanzar calumnias contra candidatos: "cosas que no tienen necesariamente que ser verdad, mientras se las crean".



"En opinión del consejo, los recientes comentarios de Nix, grabados en secreto por Channel 4, y otras acusaciones, no representan los valores ni las operaciones de la firma", señala un comunicado publicado en la página web de Cambridge Analytica.

El consejo de la compañía, en el que ejerció como vicepresidente hasta agosto de 2016 Steve Bannon, responsable de la campaña electoral del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que ha nombrado a Alexander Tayler para ejercer de consejero delegado de forma temporal.



La empresa indicó asimismo que ha abierto una "investigación independiente para estudiar esos comentarios y alegaciones".



"El consejo supervisará la situación de cerca y trabajará junto a Tayler" para asegurarse de que se salvaguardan los "valores de la firma" y se "ofrece un servicio de la más alta calidad a los clientes".



En un comunicado previo, la empresa sostuvo que el programa de Channel 4 en el que aparece Alexander Nix "malinterpreta de forma burda la naturaleza de las conversaciones" que divulgó.

Alexander Nix dejando las instalaciones de Cambridge Analitica este martes. (Foto: AP) AP

"Nosotros solamente ponemos la información en el torrente de internet y vemos cómo va creciendo. Le damos un pequeño empujón de vez en cuando, como un mando a distancia. Tiene que ocurrir sin que nadie piense 'eso es propaganda'", explica Alexander Nix en las imágenes de Channel 4.



'The New York Times' y 'The Observer' han revelado que Cambridge Analytica obtuvo presuntamente en 2014 datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook y utilizó esa información para crear un programa informático con el fin de influir en la campaña electoral que llevó a Trump a la Casa Blanca en 2016.



El organismo que vela por la protección de datos en el Reino Unido anunció este martes que ha pedido una orden judicial para analizar los ordenadores de la compañía, ante la falta de cooperación de la empresa en la investigación que ha abierto sobre esas acusaciones.



