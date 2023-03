El 22 de marzo de 1895, los hermanos Lumiére proyectan en público la primera película que se realizó en el mundo: “La salida de obreros de la fábrica Lumiére”.

OTRAS EFEMÉRIDES:

1369.- Enrique de Trastamara, con la ayuda del guerrero francés Beltrán Duguesclin, mata a su hermano Pedro I, rey de Castilla.

MIRA AQUÍ: Qué se sabe de los 5 sobres con explosivos que fueron enviados a los periodistas más conocidos de Ecuador

1506.- Fernando el Católico, viudo de Isabel I de Castilla, se casa con Germana de Foix, sobrina del rey francés Luis XII.

1789.- Proclamación de la República Helvética.

1793.- La Confederación alemana declara la guerra a Francia.

1820.- La provincia argentina de Tucumán se proclama Estado independiente.

1848.- Proclamación de la República de San Marcos, en Venecia, que se libera de Austria.

1855.- Ramón Pintó es ejecutado en Cuba, al ser descubierta la conspiración independentista en la que estaba implicado.

1873.- La Asamblea Nacional de la República española aprueba la abolición de la esclavitud en Puerto Rico.

1895.- Los hermanos Lumiére proyectan en público la primera película que se realizó en el mundo: “La salida de obreros de la fábrica Lumiére”.

1904.- El periódico estadounidense “Daily Ilustrated Mirror” publica por primera vez en la historia una fotografía en color.

1910.- Perú y Chile rompen sus relaciones diplomáticas por las disputas sobre las provincias de Tacna y Arica.

1934.- Es reelegido presidente de la República de Uruguay el doctor Gabriel Terra.

1936.- El alpinista argentino Juan Jorge Link efectúa el primer reconocimiento en solitario del Aconcagua, en los Andes, la cima más alta del continente americano.

1945.- Arabia Saudí, Egipto, Irak, Transjordania (actual Jordania), Líbano, Siria y Yemen constituyen en El Cairo la Liga de los Estados Árabes.

1963.- La banda británica The Beatles lanza su primer disco “Please Please Me”.

1968.- Comienza la revuelta estudiantil que conduciría al “Mayo francés”.

1983.- Científicos australianos implantan con éxito en una mujer un embrión congelado.

1993.- Intel lanza el primer procesador de la serie Pentium, que consigue una mayor velocidad de procesamiento aunque aumenta los requerimientos técnicos del ordenador que lo soporta.

1994.- Nuevo documento papal que prohíbe a los sacerdotes la militancia política y sindical.

1996.- Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán deciden firmar un acuerdo de integración preferencial dentro de la CEI.

1997.- El Parlamento de Polonia aprueba por amplia mayoría la primera Constitución democrática del país.

1998.- La provincia serbia de Kosovo celebra elecciones de manera no autorizada que dieron la victoria al partido independentista Liga Democrática Kosovar (LDK) de Ibrahim Rugova.

2002.- Termina la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey con la aprobación del “Consenso de Monterrey”, un documento que demanda transparencia a los países pobres a cambio de financiación.

2004.- El jeque Ahmed Yasín, fundador y líder espiritual de Hamás, es asesinado en Gaza, al ser alcanzado por un misil aire-tierra lanzado por el ejército israelí.

2006.- El gobierno argentino ordena la apertura total de los archivos secretos militares durante los años de dictadura militar (1976-1983).

2010.- Google desvía su buscador en China a su portal en Hong Kong para evitar la censura del Gobierno de Beijing.

MÁS INFORMACIÓN: Nueva York se prepara para la probable inculpación de Donald Trump

2011.- Un Tribunal israelí condena al expresidente Moshé Katsav a siete años por violación y agresión sexual.

2016.- 32 personas mueren y los 3 terroristas suicidas en dos atentados de inspiración yihadista en el aeropuerto y la línea de metro de Bruselas (Bélgica).

- El presidente estadounidense, Barack Obama, elogia el coraje de la disidencia cubana, con cuyos representantes y otros activistas se reunió en el último día de su histórica visita a Cuba.

2021.- El primer tuit de la historia, enviado en 2006, se vende como NFT por 2,4 millones de euros.

NACIMIENTOS:

1599.- Anton Van Dick, pintor flamenco.

1869.- Emilio Aguinaldo, uno de los caudillos destacados de la insurrección filipina.

1912.- Karl Malden, actor estadounidense.

1921.- Nino Manfredi, actor y director italiano.

1923.- Marcel Marceau, actor y mimo francés.

1930.- Pat Robertson, telepredicador evangelista estadounidense.

1937.- Angelo Badalamenti, músico y compositor estadounidense.

1941.- Bruno Ganz, actor suizo.

1943.- George Benson, cantante y músico de jazz estadounidense.

1948.- Andrew Lloyd Webber, compositor británico.

1949.- John Benjamin Toshack, ex futbolista y entrenador de fútbol británico.

1956.- María Teresa, gran duquesa heredera de Luxemburgo.

1967.- Mario Cipollini, ciclista italiano.

1975.- Jirí Novák, tenista checo.

1999.- Mick Schumacher, piloto de automovilismo alemán, hijo del campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher.

DEFUNCIONES:

1832.- Johann Wolfgang Goethe, escritor alemán.

1986.- Michele Sindona, banquero italiano.

1994.- Walter Lantz, dibujante estadounidense, creador del “Pájaro Loco”.

2008.- Israel López “Cachao”, músico cubano.

TAMBIÉN VER: Boric y Zelensky discuten cómo estrechar la cooperación con Latinoamérica

2009.- Awilda Carbia, actriz puertorriqueña.

2014.- Craig Hill, actor estadounidense.

2018.- Israel “Shorty” Castro, comediante, actor y músico puertorriqueño.