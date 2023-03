Entrevista

"No se debe descartar la motivación política en los atentados"

César Ricaurte, director de Fundamedios

¿Ya hay indicios sobre quién estaría detrás de los atentados con sobres explosivos?

La policía ya tiene pistas. Se sabe de dónde salieron. Fueron distribuidos a través de una empresa de mensajería ubicada en la provincia de Los Ríos. Hay un solo remitente. Se ha señalado que podría estar vinculado a alguna acción del crimen organizado. Sin embargo, hemos solicitado a la fiscalía y a la policía que no se cierre ninguna hipótesis de investigación y que se analice también la posibilidad de que sea un atentado de tipo político, porque los mensajes que acompañan a los USB son de carácter político. No es un modus operandi del crimen organizado, los mensajes de los criminales son más explícitos. Además, la selección de los periodistas y medios a los que se envía los USB también es bastante llamativa, porque son los que tienen la mayor visibilidad en el país, son los rostros más conocidos de la televisión ecuatoriana y trabajan en los medios de comunicación más importantes del país. Entonces, que se les envíe de manera concertada estos dispositivos claramente envía un mensaje no solo a los periodistas, sino a todos los ciudadanos. este mensaje pasa por crear esta sensación de caos, de inestabilidad social, política, de descontrol, de violencia, justo en el contexto del juicio político o el derrocamiento del presidente Guillermo Lasso. Por eso creemos que no se debe cerrar la investigación a un hecho de solo crimen organizado.





¿Antes de lo conocido el lunes qué otras acciones de amedrentamiento hubo contra periodistas?

Desde el año pasado hay un escenario de mucha violencia contra el periodismo ecuatoriano. En el 2022 tuvimos 358 periodistas agredidos, es un número altísimo, históricamente es el segundo año más violento contra periodistas desde que tenemos registros en el 2007. Tuvimos cuatro asesinatos de periodistas en situación no esclarecida. Se han incrementado las amenazas del crimen organizado, el 2022 hubo atentados y amenazas contra la vida de periodistas en muchas zonas del país. Hemos tenido también violencia contra periodistas y medios en el contexto de manifestaciones sociales. La situación de violencia ha escalado. Hay desprotección, falta de garantías para el trabajo periodístico. Frente a ello llamamos, la atención del Estado para que cumpla con su deber de proteger y garantizar el trabajo periodístico.





¿Cómo pasó Ecuador de amenazas gubernamentales para la prensa durante el Gobierno de Correa a la amenaza del crimen organizado en la actualidad?

El crimen organizado es una amenaza importantísima y además brutal contra el periodismo que ha crecido de forma muy rápida, se ha desbordado. Pero creo que hay grupos políticos, no necesariamente en el poder, que también amenazan el trabajo de la prensa. Pero, evidentemente, el Gobierno y los poderes públicos no están cumpliendo con su responsabilidad de garantizar el trabajo periodístico.





¿Qué acciones concretas reclaman del Gobierno para proteger el trabajo de los periodistas?

Lo urgente es proteger a los periodistas que han sido amenazados y a sus medios de comunicación. Luego, las investigaciones tienen que ser completas, no centrarse solo en una hipótesis. Y luego, creemos que ya debe funcionar el mecanismo para la protección de periodistas que se creó con la nueva Ley ce Comunicación. Es urgente que se avance en su implementación. Ese mecanismo debe ser el que dicte las políticas de prevención, protección y garantía del trabajo periodístico.