En la noche del lunes, Lasso aceptó la derrota del Sí en el referendo con el que buscaba aprobar la extradición de criminales ecuatorianos, entre otras reformas constitucionales.

”Acepto que la mayoría no esté de acuerdo que esos temas se resuelven con las herramientas puestas a consideración en el referéndum”, dijo Lasso en un mensaje difundido por radio y televisión.

Lasso llamó a “un debate amplio y serio, sin dogmas ni ideologías, acerca de cómo enfrentar la amenaza que hoy representa el narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política”.

Según los resultados preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el “No” a la consulta impulsada por el Gobierno se impone en las 8 preguntas de enmiendas y reformas constitucionales. Ese resultado incluye una pregunta clave impulsada por el Gobierno para su lucha contra la inseguridad y el narcotráfico: la extradición de criminales ecuatorianos que sean requeridos por terceros países.

Además, las alcaldías de Quito y Guayaquil, la segunda ciudad del país, quedaron en manos de políticos afines al expresidente Rafael Correa y su partido Revolución Ciudadana.

Entre el 12% y el 30% de ecuatorianos

aprueba la gestión del presidente Guillermo Lasso, según diferentes encuestas

Así, en Guayaquil la Revolución Ciudadana terminó con 31 años de la derecha en el poder tras el triunfo del empresario y exvicepresidente del club de fútbol Barcelona, Aquiles Álvarez, quien venció a la actual alcaldesa Cynthia Viteri.

El correísmo también recuperó el municipio de Quito con el triunfo de Pabel Muñoz y consiguió la reelección de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, para cuatro años más.

Rafael Correa vive en Bélgica desde hace seis años. En ese país europeo recibió asilo. Sobre el exmandatario pesa una condena a ocho años de cárcel por corrupción. Pero esa situación no le impide ser el principal opositor del Gobierno y tampoco fue obstáculo para que haga una campaña activa para rechazar el referéndum.

En la pregunta clave sobre extradición,

el No logra el 51% de los votos válidos frente a 49% del Sí, según resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE)

El lunes, Revolución Ciudadana publicó un comunicado en el que calificó de “históricos” los resultados de las elecciones y la consulta popular: “Quisieron acabar con nosotros pero no se dieron cuenta que éramos millones de semillas... Después de más de seis años de persecución, de quitarnos la personería jurídica de nuestra organización política, de encarcelar injustamente a nuestros compañeros y a otros obligarlos a vivir en el exilio, en estas elecciones seccionales 2023 demostramos que somos la principal y mayor fuerza política del Ecuador”.

Opinión Gobierno debilitado y correísmo con opciones para volver al poder Por Sebastián Mantilla, analista político, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (CELAEP)

El Gobierno perdió por varios motivos. Cuando se realiza una consulta popular hay un alto riesgo de que esta se convierta en un referéndum de aprobación o desaprobación del gobierno de turno. En el caso de Lasso, luego de las fuertes protestas de junio de 2021 y de la mala gestión en muchos aspectos, había un gran descontento popular con su gestión. Entonces, se aprovechó de esta consulta para que la gente no se pronuncie tanto por las 8 preguntas sino para mostrar su malestar e insatisfacción con la gestión del gobierno. Además, hay que mencionar que uno de los pedidos que hizo la oposición fue de votar NO en la consulta. Lasso tenía que haber hecho la consulta popular en septiembre del 2021, justo cuando el presidente de la República tenía, tras la exitosa campaña de vacunación contra el COVID, un nivel de aceptación del 70%. Ese era el momento, pero el presidente la hizo a destiempo. Perdió la oportunidad. Ahora se hizo esta consulta no tanto para solucionar problemas seguridad o institucionales que requiere el país sino para tratar de usarla como un medio para reflotar el bajo nivel de aceptación y de apoyo popular. Pero no le salió la jugada y queda, tras el resultado de la consulta y de las elecciones seccionales en Ecuador, muy debilitado. Por otro lado, el corresismo se ha hecho de prefecturas y alcaldías que son claves en el Ecuador. Tienen un peso político y una base importante para desde allí ir reconstituyendo su plataforma política y fortaleciéndose. Yo he venido diciendo desde hace algún tiempo que el presidente Guillermo Lasso trabaja a diario (con su mala gestión) para el regreso del correísmo al poder. Los resultados de estas elecciones seccionales son un primer aviso. El correísmo en realidad se proyecta con fuerza para hacerse de la presidencia en el 2025. Dudo mucho de que, pese a que el presidente Lasso ha dicho que estos resultados “fueron un llamado del pueblo al gobierno”, el Ejecutivo pueda eludir esa responsabilidad… Realmente veo muy complicada la situación del presidente. Queda muy debilitado y con escaso margen de maniobra.

¿La vuelta de Correa?

El presidente Guillermo Lasso terminará su periodo en el 2025 y deberá gobernar con una oposición cada vez más fuerte.

De acuerdo con politólogo ecuatoriano Julio Echeverría, el correísmo ha recuperado el poder en los ámbitos locales y se apresta hacer lo mismo con la Presidencia del país. “Ese es el gran objetivo de la Revolución Ciudadana. Estos resultados deben ser vistos como un paso en esa estrategia de recuperación del poder por parte de Rafael Correa”, sostiene en diálogo con El Comercio.

¿Y cómo se explica la derrota del Gobierno y el repunte del correísmo? Echeverría explica que Ecuador forma parte de una tendencia hacia la polarización política por la cual los Gobiernos se desgastan fácilmente y ese desgaste termina premiando a quienes antes perdieron en las urnas.

“El Gobierno de Lasso ha perdido todo su capital político debido a la instrumentación de una política económica pensada en términos de equilibrios macrofiscales pero extremadamente defectuosa y débil en la política de inversión, de reactivación económica y de atención social. Entonces, el Gobierno perdió su legitimidad y aceptación, y esto ha favorecido mucho al correísmo, que se ha fortalecido”, indica.

“Hay que reconocer que Revolución Ciudadana ahora es el partido más consolodado en Ecuador en términos de su organicidad. Y ha utilizado de manera oportunista esta caída de legitimidad del Gobierno para canalizar los votos en su favor. Ha copado los gobiernos locales de las principales provincias de Ecuador”, sentencia Echeverría.

Volvimos a ser Revolución Ciudadana: logramos lo imposible.

Ya falta poco.

¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/84wKv1on1v — Rafael Correa (@MashiRafael) February 6, 2023

¿Y qué pasa con Correa? Pese a que sobre el expresidente hay una condena a prisión por corrupción, su retorno al poder “no está cerrado ni bloqueado. Existen condiciones para hacerlo, pero depende de la Corte Nacional y de la Constitucional”, dijo al diario El País André Benavides, abogado constitucionalista.

Explicó que le quedan tres mecanismos para retornar a Ecuador: “Que se presenten recursos extraordinarios de revisión de su sentencia ante la Corte Nacional de Justicia y que se tumben los procesos. Eso significa que no existió ningún delito”. La segunda opción puede abrirse “si sobre esas sentencias ejecutoriadas se presentó alguna acción de protección para que resuelva la Corte Constitucional si es que ha existido una violación al debido proceso”. La última alternativa es a través de una amnistía que la puede conceder el Congreso, pero para eso deben pasar por alto que es solo para delitos políticos y no administrativos, como los que tiene Correa, y necesitarán 92 votos, que la bancada correísta no los tiene.