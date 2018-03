Facebook: El estremecedor video de la Cruz Roja sobre los bombardeos en Siria

Siria es el escenario más tenebroso para la infancia, ante los ataques y la guerra que parece nunca acabar. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó en su página de Facebook un estremecedor video sobre los bombardeos en este país.

"Bombardear civiles no es un accidente. Es una decisión", recalca el texto que acompaña el clip en Facebook junto a un hashtag que intenta recordar la importancia y el respeto a los Convenios de Ginebra durante la guerra.

Como se ve en las imágenes del video compartido en Facebook, Alí sale un día cualquiera rumbo a la escuela. Se viste, alista su maleta, ata los pasadores de su hermana menor, se despide de su abuela y sale rumbo al colegio hasta que un bombardeo interrumpe su vida.

"Si Alí hubiese preparado su mochila la noche anterior. Si su hermana hubiera llevado otros zapatos. O no se hubiera olvidado el almuerzo. Si no se hubiese despedido de su abuela. O si el gato del vecino no hubiese estado en las escaleras... El final habría sido el mismo", dice el narrador del video de Facebook.

Estas tenebrosas imágenes han sido reproducidas más de 200.000 veces en Facebook. Un clip que busca calar en la pupila de quienes toman decisiones y olvidan "las leyes de la guerra" como los Convenios de Ginebra. Una realidad palpable en Siria.